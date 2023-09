Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 settembre 2023/ I Pesci chiariscano in amore e il Capricorno è sempre al top

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario vorrebbe partire, il Capricorno inarrestabile ma stanco

Sagittario, staccare la spina, andare lontano e frequentare gente: il Sagittario, come tutti, può apprendere sui libri e sui banchi di scuola, ma preferisce le esperienze, come ha spiegato molte volte l’Oroscopo di Paolo Fox. Il miglior apprendimento, per una persona nata sotto questo segno zodiacale, è certamente il viaggio, per conoscere altre culture. I rischi non ti fanno paura, ma attenzione a non fare follie: soprattutto nell’ambito del lavoro sbuffi un po’ troppo oppure, in questi giorni, c’è qualcosa che non ti sta bene.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 settembre 2023/ La Bilancia è sempre più consapevole e lo Scorpione migliora

Capricorno, vai dritto per la tua strada, perché nessuno può fermarti. Se sei intollerante e stanco, forse è perché ci sono delle persone che non seguono le tue direttive. Il 2023 si è già rivelato un anno importante e l’Oroscopo di Paolo Fox, che ha già scritto il libro per il 2024, vi anticipa che anche il prossimo anno darà grandi risorse. Chi non l’ha ancora fatto potrà, a breve, pensare di fare nuove scelte.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 settembre 2023/ Grande ripresa per il Toro, mentre il Cancro ha la Luna storta

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario avrà presto novità in amore, i Pesci sono un po’ delusi

Acquario, troppa confusione e alti e bassi, anche a livello economico. L’Acquario ama i rischi, ama mettersi in gioco, ma attenzione a non fare troppo, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox. Per i sentimenti, siamo in pausa di riflessione, ma anche qui, dall’8 di ottobre ci saranno delle novità. Ritardi: non li hai sopportati, ma li hai dovuti vivere, per cui alcuni progetti non sono in linea con i tempi previsti.

Pesci, è probabile che ci siano delle perplessità: forse ti spettavi risultati migliori? L’Oroscopo di Paolo Fox ti rassicura sul fatto che tra fine ottobre e l’inizio di novembre avremo delle stelle migliori e quindi è verosimile che quello che hai in mente si sviluppi, ma tra qualche settimana. Se c’è una storia d’amore poco chiara, il consiglio è quello di capire cosa c’è che non funziona subito, perché tra qualche settimana le polemiche potrebbero aumentare ed è meglio appianare le divergenze. Cura un po’ di più la forma fisica.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 settembre 2023/ Energia per l'Ariete e i Gemelli chiariscano in amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA