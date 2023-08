Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 agosto 2023/ Saturno porta qualche intoppo al Sagittario, il Capricorno è leader

Oroscopo Paolo Fox: questioni di soldi per il Sagittario, il Capricorno può avere soddisfazioni

Sagittario, da tenere sotto controllo la situazione lavoro, perché tanto poi sarà da fine agosto e settembre che si parlerà di acquisizioni e novità. Avere Saturno lievemente dissonante indica solo qualche intoppo, qualche ritardo, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Se ci sono persone che creano fastidi, bisogna superare le problematiche e cercare nuovi rapporti, perché no? Venere è favorevole e, se lo si desidera, può portare anche un consolidamento di quello che c’è, ma per chi è insoddisfatto, di vivere anche emozioni speciali. Qualche preoccupazione la porta la famiglia: chi ancora vive con con i genitori e con i fratelli, probabilmente dovrà affrontare una situazione che a livello familiare è un po’ complicata e riguarda soldi e proprietà. Ci sono delle situazioni più particolari in cui bisognerà anche dimostrarsi disponibili all’aiuto

Capricorno, contatti, telefonate, incontri: se andate a leggere l’Oroscopo di Paolo Fox del 2023 troverete una sorte di ode al Capricorno, che in questo momento fatica certamente (i Capricorno sono nati per lavorare) ma può avere delle buone intuizioni e, si spera, anche soddisfazioni. Si parla un po’ meno dell’amore perché c’è già e quindi lo si dà per scontato, cosa comunque non proprio corretta, oppure non c’è e al momento non lo si cerca. Chi si è separato non vuole rimettersi subito alla ricerca di una nuova passione.

Acquario, confusione, tensione, forse ci sono continui rinvii, per quanto riguarda un progetto oppure adesso ti ritrovi a fare delle cose che non hai mai fatto. Comunque, le stelle sono promettenti, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox, e avrai delle buone occasioni. L’amore è messo a repentaglio, solo se ci sono problemi di competizione: se in coppia uno pensa di fare meglio dell’altro, possono nascere delle preoccupazioni. Per due giorni il consiglio è di avere pazienza.

Pesci, nelle prossime quattro giornate, forse è meglio evitare conflitti e, visto che i giorni scorrono velocemente, sarebbe opportuno, nelle prime due settimane di agosto, non dare nulla per scontato, soprattutto se vedi che alcune cose non vanno come desideri oppure ci sono delle persone che non ti danno retta, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Sarà che sei preoccupato per un nuovo inizio, per un progetto, per il recupero di qualcosa che avevi abbandonato tempo fa, fatto sta che la testa, ogni tanto, vaga tra le nuvole. Ci vuole forse un po’ più di concretezza.











