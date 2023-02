Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Alle porte del weekend, l’Oroscopo di Paolo Fox ci regala le sue previsioni astrologiche dalle frequenze di Radio LatteMiele anche per oggi, venerdì 3 febbraio 2023, e apre guardando le effemeridi: il Sole è in Acquario, la Luna si trova nel segno del Cancro e Venere, da pochi giorni, è entrata nel segno dei Pesci. Il prossimo spostamento planetario ci sarà sabato 11, quando Mercurio andrà in Acquario (ora è in Capricorno). Vediamo ora le indicazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: al Sagittario manca un po’ la passione, Venere regala sex appeal al Capricorno

Sagittario, è proprio un po’ di passione che manca, in questo periodo. Sforzati di approfondire il dialogo, la conoscenza: se vivi una relazione iniziata da poco, forse non ti fidi oppure stai prendendo confidenza molto lentamente. È un periodo in cui tutto ciò che ha a che fare la casa, le proprietà e le spese incute un po’ di timore a questo segno zodiacale, tuttavia le tensioni del momento sono molto veloci, perché passano in fretta: sono determinate da Venere e Marte dissonanti, ma Giove è favorevole. Una guida quindi c’è a portarti lontano! Se hai già un’occupazione che ti porta a contatto con la gente, soddisfazioni entro fine mese. In amore, attenzione: sembra che nulla soddisfi, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, questo è un cielo importante per le relazioni: chi da tempo ha una storia ufficiosa avrò una grande voglia di legalizzarla entro la metà dell’anno. In questo periodo, potresti combattere proprio per ottenere maggiori garanzie. Sfrutta il grande sex appeal che ti regala questa Venere, per rendere più viva e appassionata anche l’unione sentimentale, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario è euforico e spendaccione, i Pesci hanno una bella Venere come alleata

Acquario, quando arrivano le crisi di rigetto nei confronti di tutto quello che ti circonda, vuol dire che ti stai annoiando e un Acquario che si annoia è una bomba inesplosa, attenzione! Questo cielo ti rende simpaticamente esuberante e forse non abbastanza disciplinato nemmeno nei rapporti col denaro: sarai portato a spendere con allegria e anche se l’Oroscopo di Paolo Fox ti trova sempre molto preso da questioni riguardanti la casa, forse è il momento giusto per parlare d’amore e di lavoro. Conferme in vista!

Pesci, Venere in aspetto buono! Qui di parla di sentimenti e di passioni, a volte anche pericolose: l’Oroscopo di Paolo Fox lo dice chiaramente che al segno dei Pesci piace un amore che abbia il mordente e questo, a volte, può comportare la nascita di situazioni conflittuali. Spesso, i nativi del segno sono attratti da persone molto particolari, anche un po’ ombrose, di cui non si capisce bene l’identità. Le stelle prevedono aperture, ma prima bisogna chiudere una porta: l’amore ha bisogno di rinnovarsi. In questo periodo non puoi pretendere la comprensione di tutti, se non comprendi te stesso. Bando ai sensi di colpa e sì al desiderio di vivere una vita serena.

