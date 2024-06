Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 giugno 2024/ È il giorno di Mercurio in Gemelli: cosa accade ai segni zodiacali?

Oggi la Luna passerà dall’Ariete al Toro, ma l’evento più importante è l’ingresso di Mercurio in Gemelli. A metà settimana ci sarà quindi una grande concentrazione di pianeti in questo segno (Sole, Mercurio, Giove e Venere). Il mese possiamo dividerlo in due: per qualcuno sarà migliore la prima parte e per altri la seconda. Per Scorpione, Vergine e Cancro, i miglioramenti ci saranno più avanti, mentre Ariete, Toro e Capricorno dovranno sfruttare meglio questi giorni.

Scorpione, la settimana comincia molto bene, con stelle positive. Oggi e domani sono giorni sì, mentre mercoledì e giovedì saranno più sottotono, ma, in generale, sia lavorativamente sia nei sentimenti. Il tuo è uno dei segni che otterrà più benefici nella seconda metà del mese, però questa prima parte non è male: solo i soldi vanno monitorati. Maggio è stato indubbiamente difficile e ora va decisamente meglio, ma forse c’è ancora qualche strascico che va risolto. Dal 17, l’amore riprende quota, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Ariete, sei davvero forte e non esiti a dare spazio ai tuoi progetti, senza ascoltare nessuno: questo è un momento in cui vuoi fare di testa tua. Puoi far luce su questioni poco chiare, rideterminare alcune collaborazioni e tagliare rami secchi. Insomma, sei un fiume in piena, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. L’amore è passionale e Venere ha già cominciato un transito molto positivo. Ci sono progetti da realizzare entro la fine della bella stagione. Eventi all’orizzonte!

Capricorno, stelle favorevoli e vittorie in vista entro la metà del mese. La seconda parte però porterà delle problematiche. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox, consiglia di sfoderare la tua proverbiale saggezza e di evitare le polemiche: se c’è qualcuno che è contro di te, non serve discutere per non arrivare a niente, soprattutto se non ne vale la pena. L’indifferenza è la migliore soluzioni. Il cielo di oggi porta delle tensioni: non farti travolgere dalla polemica.

Vergine, non è bella la prima parte di giugno, ammette l’Oroscopo di Paolo Fox, tuttavia la seconda sarà ottima. Alcune questioni lavorative partiranno bene dopo il 17, mentre adesso sei in un momento di passaggio: qualcosa deve finire e non vedi l’ora di partire con qualcosa di nuovo. Non farti travolgere dal nervosismo, perché non finiresti più di discutere, in questi giorni, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, sei un’altra persona e, anche se non è facile trovare una strada nuova, soprattutto per un segno come il tuo che mal sopporta i cambiamenti, sai perfettamente che alcune situazioni non avevano più senso di esistere e ti senti come liberato da un peso, ritiene l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, stai riprendendo ritmo gradualmente e starai meglio soprattutto nella seconda metà di giugno. Forse sei in attesa di una risposta e ci saranno giorni in cui non sarai di ottimo umore, ma non aver timore di nulla perché sono in arrivo ottime occasioni, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox. La svolta della tua esistenza potrebbe arrivare da nuovi incontri: tieni gli occhi aperti!

