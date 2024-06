Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 giugno 2024/ I Pesci sono in crisi e l’Acquario vola

Momento pesante per il Sagittario che tutavia, oggi, ha una bella Luna favorevole in Ariete. Anche i Pesci sono tra i segni più in difficoltà, in questo momento, mentre Scorpione e Acquario rinascono. Il Capricorno non deve sprecare energie con persone che non meritano.

Luna in opposizione per una Bilancia comunque vittoriosa, lo Scorpione attenda la seconda metà di giugno. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Bilancia, oggi la Luna è opposta: poca cosa, in confronto del fatto che giugno sarà un mese di successo. I nuovi progetti sono incoraggiati, per cui evita di cadere nel retaggio del passato, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. C’è un rinnovamento che, grazie a Giove, potrai vivere come una rinascita.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 giugno 2024/ Giove e Venere determinano il nuovo cielo: chi è svantaggiato?

Scorpione, la seconda metà di giugno sarà molto bella, ma l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che domani e dopodomani saranno giornate un po’ dubbiose. Oggi relax! Se cerchi un’attività più soddisfacente o cerchi qualcosa di più remunerativo, aspetta la seconda meta del mese.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario respira con questa bella Luna, il Capricorno invece ce l’ha storta

Sagittario, la bella Luna di oggi ti consente di superare qualche piccolo disturbo. Il tuo è uno dei segni che non gradisce quest’inizio di giugno: perché pensi di essere stato escluso o perché ci sono complicazioni varie. Non farti abbattere dalla negatività, perché l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che già dalla prossima settimana tutto sarà più favorevole.

Oroscopo della settimana di Paolo Fox, dal 2 al 9 giugno 2024/ Ariete sfida il destino, positività per Cancro

Capricorno, anche se ti metti a fare ramanzine, stai sprecando il tuo tempo. Indirizza le tue energie verso cose importanti. La Luna è opposta oggi, per cui gestisci la giornata con cautela, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

L’amore va considerato, Acquario. I Pesci sono il flop dello zodiaco. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Acquario, Venere, Sole e Mercurio sono con te: nuovi stimoli sono in arrivo! Non solo la tua creatività sarà al top, ma arriveranno offerte vantaggiose. Non ti isolare, perché l’amore ti spinge ad amare, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo di Branko, oggi 1 e domani 2 giugno 2024/ Cancro a rischio, Gemelli vulcanici e...

Pesci, per tre settimane usa diplomazia e cautela. Sei molto nervoso e sei anche insoddisfatto. Attenzione alle polemiche e alla gelosia in amore: cerca di non stare male inutilmente, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA