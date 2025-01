Strada in salita o in discesa che sia, il parere delle stelle consiglia e indica le possibili strade da seguire: all’occorrenza arrivano puntuali le previsioni di Simon and the stars – intervenuto a Citofonare Rai2 – per l’Oroscopo settimanale Scorpione 13-19 gennaio 2025. Ogni ambito merita la giusta attenzione ma non tutte le sequenze giornaliere sono occupate dalla totalità delle sfere principali al centro dell’attenzione. Scopriamo quindi il punto secondo il parere del noto astrologo e le possibili vie da seguire per ottenere il migliore dei risultati.

Oroscopo settimanale Cancro, previsioni Simon and the stars 13-19 gennaio 2025/ Amore, lavoro e soldi

Quinto posto più che dignitoso, uno sprint non da poco per regalare ottimi spunti già da questi primi giorni del nuovo anno. Il racconto delle previsioni di Simon and the stars per l’Oroscopo settimanale Scorpione 13-19 gennaio 2025 parte dagli strascichi dell’anno ormai andato, qualcosa di non proprio leggerissimo. A vantaggio dei nati sotto questo segno ci sono però ora Marte e Venere, alleati in buona parte degli accadimenti che riguardano i prossimi giorni.

Oroscopo settimanale Pesci, previsioni Simon and the stars 13-19 gennaio 2025/ Amore, lavoro e soldi

Previsioni Simon and the stars, Oroscopo settimanale Scorpione 13-19 gennaio 2025: nuove strade all’orizzonte

Non da sottovalutare la Luna piena che cade proprio in questa settimana; nuove strade all’orizzonte con la possibilità di mettersi in discussione anche in ambiti che non riguardano prettamente la propria zona di comfort. Da questo periodo si inizia a seminare, a gettare le basi di un futuro solido e di quelle che possono essere le migliori ambizioni per il futuro. Le previsioni di Simon and the stars per l’Oroscopo settimanale Scorpione 13-19 gennaio 2025 spronano dunque alla determinazione, alla caparbietà; soprattutto se sarà necessario rivalutare le convinzioni sulle quali avete puntato fino a poco tempo fa.