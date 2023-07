Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 luglio 2023/ Luna opposta per i Gemelli, un po’ tese le relazioni per il Cancro

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete è coccolato, il Toro chiude una settimana non semplice

Ariete, le tensioni degli ultimi tempi si sono fatte sentire, però l’Oroscopo di Paolo Fox crede che tanti Ariete siano stati circondati dalla passione, dall’amore, ma anche dell’amicizia. Ad esempio, se hai avuto un problema personale, avrai notato che alcune persone a te care si sono mosse per cercare di sollevare il tuo umore. Certamente resta della confusione e della tensione che potrebbe riversarsi nel rapporto con gli altri. Probabilmente alcuni Ariete hanno delle divergenze o delle questioni familiari da risolvere.

Toro, questa settimana la chiudi con qualche preoccupazione di troppo. Da tempo, esattamente da giugno, l’Oroscopo di Paolo Fox parla di nativi del segno confusi o comunque di persone che devono analizzare bene nel dettaglio alcune questioni di lavoro o personali, per evitare di prendere delle fregature. Non è un periodo no, Anzi, proprio perché è un periodo di rivoluzione, con Giove nel segno, si può a qualcosa di nuovo e questo certamente un vantaggio, anche se il toro è un po’ conservatore e vuole sempre fare le solite cose. Le incomprensioni vanno superate.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli hanno la Luna opposta, il Cancro deve chiarire alcune cose

Gemelli, in questa giornata c’è una certa agitazione che resta nell’aria, con troppe idee per la testa. i giovani potrebbero voler fare qualcosa di nuovo in settori diversi o in altre città: il desiderio di libertà è dominante in questo momento, ma la Luna opposta chiede attenzione ai dettagli anche in amore, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, ritrovare stabilità è possibile, però, in questo momento, ci sono tante questioni da sanare. Per esempio, in famiglia, con i genitori o con i figli c’è qualcosa da chiarire oppure è cambiato un discorso a livello sentimentale, per cui sei lontano dal partner o hai bisogno di chiarire alcune cose. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che, in questi giorni, tutti coloro che hanno delle storie d’amore in sospeso sono un po’ più conflittuali. Dal punto di vista lavorativo, non avere paura se qualcosa si chiude, perché avrai altre opportunità.

