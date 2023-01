Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

E così il primo mese dell’anno è già terminato, con la giornata di oggi martedì 31 gennaio 2023. Vediamo come si chiuderà il mese, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox (in onda tutti i giorni su Radio LatteMiele), per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qualcuno in amore non la racconta giusta! Vediamo chi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario rischia di annoiarsi in coppia, il Capricorno ha una crescita costante

Sagittario, se dobbiamo trovare una pecca in quest’oroscopo, è proprio legata alla situazione affettiva: qui c’è chi non la racconta giusta! Forse grazie alla tua abilità oratoria, sei riuscito a schivare qualche confronto un po’ agitato. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che tu hai bisogno di continui stimoli, di emozioni e quindi, nei rapporti più collaudati ma un po’ troppo spenti, è normale cercare delle opportunità diverse: chi ti vive accanto dovrà cercare di stupirti, pena la noia in un legame.

Oroscopo Paolo Fox, settimanale 30 gennaio-5 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica

Capricorno, stai studiando nuove strategie: tu ami costruire giorno dopo giorno la tua ascesa e sei una persona molto ambiziosa. Accordi importanti per metà anno e, se hai un bel progetto (di tipo creativo ancora meglio, precisa l’Oroscopo di Paolo Fox), mettiti in gioco! Naturalmente più si cerca un successo e più si trovano anche degli avversari, ma non devi temere nulla, perché la crescita, almeno a livello astrologico, sarà per te potenziata da pianeti davvero efficaci nei prossimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario sta pensando a cambiamenti profondi, i Pesci sono pronti a non accettare più compromessi

Acquario, questo è un cielo importante per ribadire quello che desideri e per pensare anche a un cambiamento: alcuni Acquario vogliono trasferirsi, iniziare a fare qualcosa altrove o magari, nell’ambito di uno stesso programma o progetto, cambiare tutto. Questo cielo favorisce le nuove intese e i liberi professionisti avranno una buona idea in più. Entro metà anno devi portare avanti quello che desideri, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Pesci, questo è un anno che rafforza. Saturno, fra qualche settimana nel tuo segno, crea una grande voglia di mettersi in gioco e soprattutto aumenta il desiderio di sentirsi liberi! Quindi non accetterai più vessazioni, non cercherai di pensarla come gli altri o di evitare una discussione, solo per quieto vivere. Le persone o le situazioni che hanno trasformato la tua vita in una sorta di “steppa” devono essere allontanate e anzi, l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che questo cielo aiuti a far crescere nuovi germogli che, entro metà anno, porteranno buoni frutti. I rapporti sono molto più facili e questo è un bel cielo per le novità che porta: ecco una giornata che invita a mettersi in gioco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA