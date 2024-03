Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 marzo 2024/ Ariete, Leone, Sagittario, Gemelli, Bilancia e Acquario

L’Oroscopo di Paolo Fox: cielo al top per l’Ariete, il Leone ha molti pianeti favorevoli

Ariete, sei il super favorito del mese di aprile! Molto dipende da ciò che fai, ma solitamente questo è un segno sempre in pista e non si ferma mai, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Tuttavia, senza sfide da affrontare non sei a tuo agio e quando le stelle sono impegnative sei vincente in partenza. La Pasqua ti porta molta forza e l’amore è assolutamente favorito: rivitalizzalo!

Leone, la Luna è in buon aspetto e dal 5 aprile ci sarà Venere con te, mentre Mercurio e Sole sono già al lavoro. Ci sarà che vince una sfida! L’unico neo, al solito, è quel Giove opposto che però parla di una situazione difficile che riguarda il denaro, le tasse e così via. Oggi non pensare alla materia, ma all’amore, visto che è festa, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario, Sole, Luna e Mercurio sono molto favorevoli e dal 5 aprile ci sarà anche Venere in buon aspetto. Il focus delle stelle è sull’amore: c’è chi vuole chiudere una situazione che non lo soddisfa più e chi vuol vivere una passione, ma comunque cadi in piedi! Quando ci sono stelle importanti ci possono anche essere cose che non vanno, ma si affrontano per risolverle al meglio, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Le relazioni che nascono in questo momento sono molto stuzzicanti e convivenze e matrimoni favoriti. Entro maggio una situazione lavorativa andrà definita.

Gemelli, questa è una Pasqua che nasce con molti dubbi: la Luna è in opposizione e forse non c’è abbastanza accortezza e tatto in amore, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Al contrario, le relazioni che sono stata messe alla prova dovesti gestirle con molta cautela. Devi anche cercare di individuare ciò che desideri davvero dalla vita e per il tuo futuro. I nuovi rapporti sono un po’ strani e coloro che hanno una storia da molto tempo ne verificheranno la tenuta in queste giornate.

Bilancia, questo è un periodo che rivoluziona tutto e di ribellione, in un certo senso, verso chi non ti dava molto peso e pensava che tu fossi troppo remissivo, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Stai tirando fuori la tua personalità e anche “le unghie”, anche se non è semplice per te che ami la diplomazia. Oggi la Pasqua ha una Luna favorevole!

Acquario, c’è voglia di divertimento e viaggi e molti Acquario vogliono anche innamorarsi! Attenzione alle illusioni, che spesso scegli perché in realtà hai paura dei sentimenti. I contatti sono favoriti in queste giornate, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.











