Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 agosto 2023/ La libertà ha un prezzo per l’Acquario, riflessioni per i Pesci

Sagittario, verifica alcune questioni economiche e di proprietà: questo Saturno incide anche sulla consistenza del patrimonio personale. Tutte le stelle sono pronte a favorire i progetti più importanti, ma nell’ambito del lavoro ti hanno fatto una promessa non mantenuta oppure sei proprio tu che stai cercando soluzioni diverse. Intanto, l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di goderti questo agosto alla ricerca di amicizie e di avventure, se vuoi e puoi, perché Venere è con te!

Capricorno, al primo posto dei tuoi interessi c’è il lavoro e anche la possibilità di soddisfare una certa ambizione. Sei consapevole delle tue capacità e molti riconoscono il tuo valore. Chi ha fatto pratica all’estero potrebbe tornare e mettere in gioco le proprie conoscenze e, in generale, gli studenti hanno delle belle possibilità in vista dell’autunno: successo! È quello che l’Oroscopo di Paolo Fox legge in questo cielo, ovvero la capacità di mettersi in gioco. L’amore è un po’ flebile, ma ci sono altre priorità in questo periodo. Comunque, nelle coppie in cui c’è stato un problema si possono trovare delle soluzioni. Questo può essere anche, con Saturno e Vergine favorevoli, l’anno decisivo per chi da tempo ha una storia ufficiosa e vuole farla diventare ufficiale oppure ha un partner lontano e vuole tentare un riavvicinamento.

Acquario, c’è intolleranza: si legge nel tuo cielo, forse anche nei tuoi occhi e le persone magari ti chiedono come mai non sei mai sereno. È probabile che, di recente, ti sia reso conto che forse fai una vita che non vorresti fare o forse, negli ultimi mesi, hai anche rinunciato al certo per l’incerto: incerto è una parola che regala spazio alla fantasia, ma può anche regalare qualche ansia di troppo, soprattutto se pensiamo ai soldi. È meglio fare un passo alla volta, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Voglia di libertà!

Pesci, le stelle aiutano e invitano anche alla riflessione, in queste prime due settimane d’agosto, per chi vuole cambiare o ha un progetto in ballo dall’autunno. Giove nel suo nuovo transito invita a regolare i conti e anche a risolvere questioni riguardanti soldi, lasciti ed eredità. Ci saranno giornate in cui agitazione e insofferenza andranno a braccetto: in amore attenzione, soprattutto nei rapporti con Vergine e Gemelli, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.











