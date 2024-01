Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 gennaio 2024/ Il Sagittario è irrefrenabile, l’Acquario rivoluziona tutto

Oroscopo Paolo Fox: Venere accende il Sagittario, il Capricorno migliora in amore verso fine mese

Sagittario, Venere è con te e rappresenta l’estetica, l’armonia, il rapporto con gli altri, il desiderio di amare e la possibilità di ampliare il settore delle amicizie. Naturalmente, con questo cielo, i Sagittario non si lasceranno scappare una persona carina: non sarà necessario pregarli, perché già per natura sono pieni di iniziativa! Semmai potrebbero essere fin troppo espansivi, scherza l’Oroscopo di Paolo Fox. Tutto quello nasce, in questo momento, è di buon auspicio per il futuro.

Capricorno, grande spinta che porta verso emozioni lontane. Le stelle da sole non possono far nulla, se non vogliamo, però se c’è qualcosa che non manca al Capricorno è proprio l’iniziativa. A volte quando si appassiona a un progetto o a un lavoro non molla e questo può essere un bene, perché alla fine si riesce ad avere un vantaggio, da tutto ciò che si fa, e un “male” perché a volte ci si dimentica dell’amore. Questo amore che, negli ultimi mesi, forse è stato un po’ confinato in un angolo, avrà modo di recuperare, perché guardando le stelle di fine gennaio, l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che Venere sarà amica: chi ha vissuto una storia difficile potrà tentare di recuperarla e chi invece ha una nuova relazione potrà ampliarla. Controlla e verifica tutto ciò che ha a che fare con i soldi.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario cambia tutto, i Pesci si muovano entro maggio

Acquario, si prevedono cambiamenti epocali: anche chi ha fatto lo stesso lavoro per molti mesi, da maggio cambierà! Forse non bisognerà continuare a sopportare situazioni difficili che si sono protratte a lungo: dicembre è stato un mese pesante e complesso anche per le relazioni, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. L’Acquario cerca sempre un’amicizia amorosa: è lì che si perfeziona e dà il massimo! Nei prossimi mesi si porrà proprio questa necessità di fare delle scelte e di portare avanti qualcosa di nuovo, sia in amore sia sul lavoro. Sperimentazioni valide, per quanto riguarda i nuovi progetti.

Pesci, questa Venere ha iniziato un transito particolare. L’Oroscopo di Paolo Fox non pensa che tutti siano in crisi, ma molti, in questi giorni, si chiedono se stanno con la persona giusta oppure, se hanno questa certezza, forse questa persona è lontana, nel senso proprio di chilometri oppure a livello psicologico. Chi ha una bella storia non dovrebbe perderla, anche perché con la fine del mese di gennaio molte situazioni che ora sembrano difficili da gestire torneranno in positivo, mentre chi ha definitivamente chiuso una storia avrà voglia di altro. Fate praticantato, mettete in gioco anche il vostro ruolo nel lavoro! Cercate una riconferma? Entro maggio tutto e possibile, mentre da giugno in poi ci saranno dei rallentamenti: bisogna agire in fretta.











