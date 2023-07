Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 luglio 2023/ Ribellione al top per l’Acquario, il Sagittario è avventuroso

Abbiamo ammirato la Superluna di ieri, detta Luna piena del Cervo (chiamata così secondo una tradizione dei nativi americani che, in questo modo, omaggiano il nuovo palco di corna che cresce ai cervi nel mese di luglio), e oggi la troviamo sempre in Capricorno, con Sole e Mercurio nel segno del Cancro. Scopriamo cosa ci riserva questo cielo particolare con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 4 luglio 2023, tratto da Radio LatteMiele. Le indicazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: avventure per il Sagittario, tanti rompiscatole circondano il Capricorno

Sagittario, Venere e Marte in ottimo aspetto parlano di avventure che possono essere vissute in amore, ma anche nella vita lavorativa. In questo momento, bisogna mettersi in gioco e fare delle cose diverse rispetto al passato e questa situazione astrologica permette di ottenere risultati validi, ma anche cambiamenti importanti, per l’Oroscopo di Paolo Fox. Saturno dissonante parla di dubbi: ci saranno del persone che vorranno, in questo periodo, chiedersi se stanno facendo la cosa giusta o se vale la pena rimanere in certo posto oppure no. Ogni decisione andrà ponderata con grande attenzione.

Capricorno, Luna nel segno: di per sé un elemento di forza, visto che è in trigono a Giove, ma Sole e Mercurio sono in opposizione. Per l’Oroscopo di Paolo Fox questo significa che tu hai ragione, sai quello che devi fare, hai le idee chiare, ma attorno a te ci sono una marea di rompiscatole o persone che cercano di bloccarti, magari involontariamente. Insomma, ti ritroverai a perdere più tempo nel difenderti da tipi che ti stanno attorno, piuttosto che a fare le cose che dovresti fare. La confusione si è già fatta sentire ieri e si farà sentire anche oggi.

Oroscopo Paolo Fox: tanti pianeti difficili per l’Acquario, i Pesci sono nostalgici

Acquario, sei fuori dalle regole! L’Acquario nasce un po’ particolare, da questo punto di vista, perché ama la libertà e non vuole sentirsi imporre nulla, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, ma avere Venere, Marte e Giove in aspetto complicato e Urano che tende tutta la situazione porta quantomeno il desiderio di non ritrovarsi ingabbiato in polemiche e condizioni legate al passato. Da qui la scelta, anche brusca, di interrompere delle collaborazioni (già dal mese scorso alcune situazioni sono cambiate) oppure di fare delle scelte che gli altri ritengono azzardate. L’amore va e viene e forse i più contenti sono quelli che, in questo momento, vivono relazioni part-time,

Pesci, grandi progetti: Saturno e Urano sono in ottimo aspetto assieme a Giove. Semmai un po’ di nervosismo, soprattutto se devi organizzare un ritorno in scena a partire dall’autunno. L’Oroscopo di Paolo Fox continua a pensare che Saturno, pianeta del passato, possa anche darti l’opportunità, se lo desideri, di tornare a fare delle cose che avevi abbandonato uno o due anni fa. Molto bello questo cielo per le idee: raggiungeranno un picco massimo per venerdì, quando le intuizioni raddoppieranno perché Luna sarà nel tuo segno zodiacale. Saturno parla di emozioni lontane e probabilmente ci sarà chi avrà modo di sentire una persona che non vedeva da tempo oppure penserà al passato, a un ricordo che riguarda l’amore.

