Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 agosto 2023/ Weekend risolutivo per il Sagittario, successo per il Capricorno

Oroscopo Paolo Fox: giornate buone per parlare per il Sagittario, il Capricorno ha successo se c’è passione

Sagittario, metticela tutta per dare il meglio di te, che si esprime quando ti senti libero e circondato da persone che ti vogliono bene. Queste giornate sono ancora un po’ pesanti per vicende familiari o lontananze da colmare, ma se c’è da affrontare un discorso importante, oggi e domani avrai buone stelle, pronostica l’Oroscopo di Paolo Fox. Bene l’amore, con Venere favorevole! C’è chi avrà l’imbarazzo della scelta, se si mette in gioco.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 agosto 2023/ Ottima Venere per i Gemelli, fase positiva dell'anno per il Cancro

Capricorno, il lavoro conta, “prima il dovere e poi il piacere”, ma solo se il dovere è legato a una passione. L’Oroscopo di Paolo Fox ci tiene a specificarlo, perché il Capricorno può diventare pigro e nullafacente se fa delle cose che non gli piacciono. Se, per esempio, viene imposto a un Capricorno un certo tipo di studi che non apprezza, è facile che non apra libro, mentre le cose che lo appassionano, davvero possono essere fonte di ingegno e di grande applicazione che possono durare anche 24 ore su 24. Successo per coloro che fanno le cose che amano, successo anche in amore in vista di ottobre e molto appaganti le scelte del weekend, con una domenica un po’ faticosa però.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 agosto 2023/ Giove opposto per il Leone e Luna contraria per la Vergine

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario è il mago delle rivoluzioni, i Pesci hanno un Mercurio un po’ difficile

Acquario, tu hai un coraggio eccezionale: vai avanti, anche quando si tratta di rimescolare tutto, rivoluzionare la tua vita, ripartire da zero. Ora bisogna fare bene i conti, perché le questioni di carattere economico non sono così supportate da Giove dissonante e quindi attenzione proprio alle spese, anche se il futuro riserva qualche buona opportunità. In amore, la pazienza dev’essere doppia: l’Oroscopo di Paolo Fox spera e pensa che molti Acquario adesso non diano promesse per la vita, ma pensino ad amare un giorno alla volta.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 agosto 2023/ La libertà ha un prezzo per l'Acquario, riflessioni per i Pesci

Pesci, è un fine settimana che nasce sotto migliori auspici ed è anche tempo di pensare a progetti autunnali, perché può nascere qualcosa di importante. Attenzione però alle dispute, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox: se ci sono soci o collaboratori con i quali devi portare avanti una certa idea, preparati a discutere, in queste settimane di agosto. Mercurio opposto parla di situazioni non proprio convergenti: ci vorrà un po’ di pazienza e ciò che non è chiaro ora cerca di metterlo in regola verso la fine del mese, altrimenti rischi di rovinarti le giornate attorno a Ferragosto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA