Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 dicembre 2023/ Chi è contro di te, Gemelli? Attenzione alle spese, Cancro

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete stia attento agli inciampi, il Toro sia solerte nel presentare idee

Ariete, le scelte che fai in questo periodo sono importanti e stai anche puntando al 2024, soprattutto le coppie che vogliono sposarsi o convivere. Chi ha già dato, da questo punto di vista, si sta impegnando nell’ambito del lavoro. Il rischio, come al solito, è di vivere in maniera impetuosa l’esistenza e di creare problemi a sé stessi! La confusione regna sovrana e bisogna stare attenti a non commettere errori. Dal punto di vista fisico, è meglio non strapazzarsi troppo, raccomanda l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, dicembre regala delle soddisfazioni. Sappiamo che Giove nel segno non mette in discussione quello che hai, però se vuoi confermare un’idea e vuoi proporti, muoviti subito, esorta l’Oroscopo di Paolo Fox: entro maggio del prossimo anno ci saranno delle buone soluzioni! Quello che sembra un po’ più complicato da gestire è l’aspetto amoroso, non perché ci siano per forza di contrasti, ma perché potresti avere a che fare con una persona che non si gestisce facilmente e non si capisce.

Gemelli, attenzione a chi è contro di te, come avversari sleali e persone che possono crearti dei problemi. È come se sentissi degli attacchi rivolti contro, anche se l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che, in questi giorni, tendi a sopravvalutare tutte le situazioni che ti capitano. Tuttavia, non esclude che, con Marte in opposizione, ci sia davvero qualcosa di difficile da gestire e forse c’è solo tanta stanchezza accumulata.

Cancro, Mercurio in opposizione può essere un problema perché vanno gestite bene le spese e, in vista della fine dell’anno e delle feste, sappiamo che qualche soldo in più esce. Tu sei una persona molto sensibile, ribadisce l’Oroscopo di Paolo Fox, e questo mese di dicembre ha delle connotazioni migliori rispetto a novembre, per quanto riguarda l’amore, e chi ha vissuto una crisi potrà recuperare.

