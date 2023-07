Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 luglio 2023/ Tante opportunità per Capricorno e Pesci

Luna “pazzerella” in Acquario in questo mercoledì 5 luglio 2023. Vediamo, con l’Orosopo di Paolo Fox di oggi, tratto da Radio LatteMiele, come si comportano Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: orgoglio e determinazione per il Sagittario, il Capricorno trova un po’ di pace

Sagittario, belle le nuove amicizie! Ci sono dei periodi in cui, avendo bei pianeti, possiamo splendere e quindi il Sagittario adesso può permettersi il lusso anche di cambiare: persino dopo anni che ha fatto sempre la stessa cosa, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Saturno dissonante rappresenta anche una sorta di reazione alle imposizioni: se qualcuno vuole metterti in minoranza, fuggirai altrove. È una fuga positiva e vissuta con grande orgoglio e determinazione. Un momento d’agitazione in più riguarda l’amore in queste ore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 luglio 2023/ Via libera per i sentimenti del Leone e lo Scorpione sia più aperto

Capricorno, questa è una stagione di scelte e in cui tanti faranno la “cosa che avrebbero dovuto fare da tempo”, mentre altri invece risolveranno conflitti. Con Giove favorevole, è molto importante adesso riprendere in mano le redini del proprio destino, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Possiamo dire che dopo una tempesta, adesso arriva la quiete. Solo dal punto di vista economico, forse non è il caso di fare il passo più lungo della gamba. Se c’è stata una separazione o una chiusura, si può ripartire e le persone che hanno un’attività in proprio hanno delle grandi risorse: consensi!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 luglio 2023/ Ribellione al top per l'Acquario, il Sagittario è avventuroso

Oroscopo Paolo Fox: giusto essere originali ma attenzione ai soldi per l’Acquario, i Pesci rivoluzionano tutto

Acquario, voi siete considerati un po’ folli, perché credete nelle utopie, ma di fatto realizzate cose che gli altri non potrebbero nemmeno immaginare di realizzare: l’originalità è l’etichetta che distingue questo segno zodiacale da tutti gli altri. Tuttavia adesso bisogna prendere contati con lòa realtà: va bene volare alti con la fantasia, però attenzione ai soldi e alle scelte che devono essere sempre bene oculate. Da qualche tempo, i pensieri sono troppi e si rischia di non dormire la notte: l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia, in questo periodo, di amministrare con più attenzione il proprio fisico.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 luglio 2023/ Ostacoli superabili per la Vergine, giornata "nì" per la Bilancia

Pesci, giornate di riflessione, ma attenzione: non di esitazione! Evidentemente hai già in mentre un progetto da approfondire nei prossimi mesi. Quando c’è bisogno di aiuto, tu corri sempre, ma adesso se hai bisogno tu, si chiede l’Oroscopo di Paolo Fox, chi corre in tuo soccorso? La vita di coppia è un viaggio che può presentare ostacoli e difficoltà: ora c’è una Venere neutrale ed è probabile che il lavoro o alcune scelte personali abbiano una netta influenza sull’andamento di una storia. Chi vive relazioni part-time, per ora non vuole farle diventare definitive e vive un po’ alla giornata. Nuova gente intorno, un nuovo ufficio o un nuovo incarico: ci sono nativi del segno che stanno pensando veramente ad una grande rivoluzione. La voglia di vivere novità raddoppia e quindi ricerca amici, soci e persone che siano sulla tua lunghezza d’onda, anche in amore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA