Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 settembre 2023/ Il Capricorno è innervosito da Marte opposto, i Pesci ragionano

Oroscopo Paolo Fox: attenzione a qualche segno per il Sagittario, il Capricorno ha Marte dissonante

Sagittario, sei al centro dell’attenzione di queste stelle: splendida Venere e ottimo il passaggio di Marte. L’Oroscopo di Paolo Fox però ritiene che, se dovesse dare un punteggio, direbbe: otto e mezzo alla situazione amorosa e sei e mezzo a quella professionale. Non tanto perché manchino prospettive, ma perché vorresti fare qualcosa di diverso: se da molti anni porti avanti un progetto allo stesso modo, hai il grande desiderio di sperimentare. Con Saturno dissonante però, è meglio procedere in maniera pacata. Nei legami con Gemelli e Vergine c’è qualcosa da rivedere.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 settembre 2023/ Il Sagittario ama il rischio e l'Acquario è fin troppo paziente

Capricorno, sei tra i favoriti del momento, poi l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che ti assumi tante responsabilità e sei nato per lavorare, quindi vorresti avere un po’ di libertà. Se però non avessi tutti questi impegni e progetti, staresti davvero meglio? Tu chiuso in casa ad oziare non sai stare e in questo momento è anche giusto programmare un futuro migliore. Attenzione ai piccoli scatti di rabbia o alle tensioni che nascono per il super lavoro o le super preoccupazioni, con Marte dissonante.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 settembre 2023/ Partenza un po' sotto pressione per Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario dovrebbe essere pagato meglio, i Pesci sono pieni di domande

Acquario, hai bisogna di fermarti e capire cosa desideri davvero, perché gli altri hanno certamente un peso nella tua vita, ma in questo momento sei tu che devi affrontare delle innovazioni, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox. Potrebbe nascere un dubbio nell’ambito del lavoro, se devi fare una scelta, e sarebbe anche il caso di parlare di soldi e farti pagare un po’ di più. Amore nella norma se non addirittura sottotono e noioso per qualcuno.

Pesci, le stelle premiano i sentimenti e le emozioni, ma dal punto di vista delle sensazioni che hai, in questo periodo, non tutto è chiaro. Forse hai paura di sbagliare nell’ambito del lavoro: questa dissonanza particolare dei pianeti sta creando dei dubbi, con Mercurio in opposizione. Con chi parlare dei tuoi progetti? Gli altri saranno d’accordo con quello che pensi? Piuttosto che lambiccarti il cervello con mille preoccupazioni, l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di procedere navigando a vista: quello che non si può risolvere ora, si risolverà tra qualche settimana. Cerca di concludere oggi accordi importanti, perché domani le stelle saranno meno attive.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 settembre 2023/ Toro e Cancro si riprendono bene da questo lunedì in poi

© RIPRODUZIONE RISERVATA