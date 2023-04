Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 aprile 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 6 aprile 2023, che dalle frequenze di Radio LatteMiele ci rivela le previsioni per amore, lavoro, fortuna e tante altre curiosità che le stelle riservano ai segni zodiacali. Di seguito, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario si rinnova in amore, il Capricorno lotta per la leadership

Sagittario, non fermare i tuoi pensieri, anche se è comprensibile che, tra fine febbraio e metà marzo, molte cose siano cambiate attorno a te, per destino o per volontà. Anche se devi dedicarti parecchio alle questioni pratiche e a gestire al meglio le attività, lascia un po’ di spazio per la vita sociale, perché sarebbe un peccato se, per vari motivi, tu ti fossi rinchiuso in una sorta di campana di vetro. Se c’è qualche crisi in atto, devi evitare le rivendicazioni e se il cuore è solo, Venere propone un rinnovamento. Potrebbero anche essere dichiarati, finalmente, amori nascosti da tempo, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox.

Macron-Von der Leyen da Xi Jinping, incontro per la pace / “Cina fermi guerra Russia”

Capricorno, ottime novità! Lo sai che maggio ti aspetta con una bella idea del futuro. Dipende dall’età e dalle circostanze, ma ci sono nuovi sbocchi lavorativi, ottime prospettive future sono in arrivo, in particolare per chi cerca da tempo una sistemazione. Questo è un cielo importantissimo per chi deve lottare per mantenersi in sella: non mancano i consensi, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ha spiegato, di recente, che tante sono le lotte per cercare di gestire al meglio tutto quello che ti circonda, anche e soprattutto se devi scegliere delle persone affidabili per andare avanti. È chiaro che non tutte le questioni in sospeso possono essere risolte entro maggio, ma questo è un cielo di miglioramento che dura tanto: Saturno ha iniziato un transito lunghissimo e Giove sarà con te dal 16 maggio e per molto tempo. La grande ripresa è insita in questo cielo, ma anche nelle tue buone idee.

SCENARI/ I caccia (francesi) degli Emirati all'Ucraina complicano le mire di Macron

Oroscopo Paolo Fox: amore complicato per l’Acquario, i Pesci si possono innamorare

Acquario, l’amore va mantenuto sotto controllo: queste stelle sono positive, ma investono i legami sentimentali in maniera particolare. Ora non cerchi vincoli ma amicizie amorose e se sei accanto a una persona che cerca, anche per il tuo bene, di guidarti, di mettere un po’ troppo in evidenza la sua presenza rispetto alla tua, potresti infastidirti parecchio. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene quindi che i sentimenti hanno bisogno di una sferzata di energia. Incontri interessanti.

Pesci, l’Oroscopo di Paolo Fox continua a pensare che tu sia uno dei segni più forti nella seconda parte dell’anno. Persino i cuori solitari e le primule rosse diranno: ”Mi sono innamorato!” e chissà che qualcuno, in maniera ancora più spinta, non voglia concedersi il lusso di una convivenza o di un matrimonio. Se già, da questo punto di vista, avete dato, è tempo di far valere le vostre scelte. Non isolatevi se il passato ha tradito alcune vostre aspettative, perché gli incontri sono importantissimi da oggi in poi. Novità in arrivo.

"In guerra tutti mentono"/ Così Russia ed Ucraina falsano la realtà a loro vantaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA