Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 gennaio 2024/ Nessuno dica al Toro cosa fare, Venere insidia i Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: recupero a livello economico per l’Ariete, il Toro dimentichi dicembre

Ariete, sei in una fase di grande impeto, anche se l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene di non aver mai visto un Ariete fermo sui suoi pensieri: soprattutto quando c’è un ostacolo, ha voglia di superarlo. Il consiglio è di non perdere di vista i grandi progetti che si possono avere per il futuro e i liberi professionisti dovrebbero iniziare a fare qualcosa di più, per sé stessi e per gli altri. Non tutti hanno avuto una situazione facile, a livello economico, ma si può recuperare.

Toro, scordiamo il mese di dicembre o quantomeno cerchiamo di essere più propositivi. In questo periodo ci sono delle persone che ti dicono quello che devi fare ed è una cosa che non sopporti anche perché, appartenendo ai segni di terra, sai bene come agire, come muoverti e come gestire le cose. Nelle relazioni con il segno dello Scorpione e del Leone possono nascere veri dilemmi, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: problemi in amore per i Gemelli, il Cancro ha Marte opposto

Gemelli, mettere in gioco la tua buona volontà è importante, ma è meglio non eccedere. Perché qui abbiamo una Venere contraria che, soprattutto in amore, pone dei dubbi. Si potrà vedere il futuro con più ottimismo? Sicuramente, ma non è escluso che ci siano piccoli malintesi o preoccupazione per una persona cara. Insomma, c’è tensione nell’aria, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, Marte è in opposizione. Si tratta di un pianeta che non ti appartiene, perché sei governato dalla Luna, segno femminile. In questo momento, tutti i nativi del segno si trovano in una fase di grande agitazione interiore che comunque non porterà grandi disagi, perché l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che questo 2024 è importante. Forse bisogna solo cercare di farsi largo tra mille incomprensioni. Ti circondano persone non sempre facili da gestire o magari sei tu che figlio della Luna, cambi idea e diventi inafferrabile per molti.

