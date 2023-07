Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 luglio 2023/ Sagittario e Acquario non vogliono essere ingabbiati

Sole in Cancro e Luna in Acquario, anche se quest’ultima andrà in Pesci, verso sera. L’Oroscopo di Paolo Fox ci aggiorna sulle tendenze astrali di oggi, giovedì 6 luglio 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo il responso per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: creatività al top per il Sagittario, il Capricorno avrà più novità dall’11

Sagittario, sei il segno delle emozioni libere e nessuno può privartene. È quindi importante che un Sagittario, quando si sposa e convive, abbia a che fare con una persona altrettanto libera, altrimenti nascono ansie e soprattutto questo segno zodiacale non sopporta privazioni o manipolazioni. Si sviluppa la creatività e questo farà piacere a tutti quelli che lavorano grazie alle proprie idee: gli artisti, i pubblicitari e gli imprenditori che hanno voglia di realizzare qualcosa di nuovo. Cerca solo di essere cauto oggi nei giudizi e affidati a persone esperte, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, a parte la giornata di domenica, la settimana funziona in maniera interessante. Inoltre, dall’11 Mercurio non sarà più in opposizione, quindi arrivano delle buone novità, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. È importante evitare qualsiasi tipo di diffidenza. Per qualcuno sono anche probabili trasferimenti, cambiamenti di vita, già fatti o da fare, che possono regalare maggiori certezze, anche sul lavoro: non mancano consensi.

Oroscopo di Paolo Fox: L’Acquario è ingestibile, i Pesci avranno un’ottima Luna per 48 ore

Acquario, questo è un momento di continui ripensamenti e oggi, con la Luna nel segno, sarai ancora più elettrico, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox, e forse anche ingestibile: ci saranno delle persone che ti chiederanno cosa ti è successo da qualche tempo, perché non dai più retta alla logica e sembri affidarti solo alla fantasia e alle utopie. Nei rapporti in crisi bisognerà fare una scelta. Nervosismo in agguato.

Pesci, intuizioni in arrivo, anche perché nel corso delle prossime 48 ore la Luna sarà molto attiva. Saturno nel segno permette anche di ammettere un errore, cambiare vita o accettare un incarico importante. Se devi fare una richiesta per una situazione a cui tieni, sarebbe il caso di agire entro 48 ore. Non bisogna isolarsi in amore, perché sarebbe un peccato, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Per i single, sarà più bello credere nei sentimenti.

