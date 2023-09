Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 settembre 2023/ Sagittario e Acquario vogliono rivoluzionare il loro lavoro

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario vuol cambiare lavoro, il Capricorno mette radici

Sagittario, puoi fare una lista di buoni e cattivi, in questo periodo, perché ci sono state delle persone che ti hanno aiutato, mentre altre invece si sono messe contro di te. Quelli che non riescono a ottenere ciò che desiderano dall’azienda dove lavorano (Saturno contro, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox) avranno voglia di trasferirsi e valutare nuove offerte: chi non l’ha già fatto lo farà. Amore ancora da definire, però i single si guardino attorno perché Venere è molto intrigante.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 settembre 2023/ Una visibilità da verificare per il Leone, test per lo Scorpione

Capricorno, in questo periodo metti punti fermi. L’Oroscopo di Paolo Fox parla in maniera generica: chi si sposa, chi convive, chi acquista una casa e chi cambia lavoro. Già da qualche mese ci sono delle trasformazioni importanti oppure, se hai qualche soldo da parte, puoi scoprire un investimento giusto. Quelli che non hanno nulla devono chiedersi se per caso manchi il coraggio: di solito il Capricorno è molto determinato, ma si muove solo quando ha delle certezze.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 settembre 2023/ Ariete e Cancro sotto la pressione di Marte

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario non ci rimetta troppo nel voler cambiare, i Pesci valutino bene i propri obiettivi

Acquario, il tuo è il segno del cambiamento, governato da Urano. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che adesso i cambiamenti vanno portati avanti con saggezza, altrimenti si rischia di sbandare e di cadere. Il problema soldi si fa più evidente: per fare ciò che ti piace, potresti anche rinunciare a qualche entrata, però non esagerare! Giove dissonante invita ad essere cauti nelle questioni riguardanti documenti e carte: fai un controllo se è scaduto qualcosa.

Pesci, progetti importanti in pista: si freme, perché con Sole e Mercurio in opposizione, bisogna analizzare bene le proprie volontà e i propri desideri. Posso avere il cielo migliore del mondo, ma se rifiuto i confronti e mi muovo con troppa diffidenza, il rischio è di sbagliare. Dipende dai tuoi interessi, ma adesso sono potenziati e puoi concludere un accordo in condizioni diverse dal passato. Saturno nel segno aiuta e Giove porta un buon successo, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Non ci dimentichiamo dell’amore: se ci sono state delle piccole baruffe, meglio mettere a posto ogni contenzioso entro fine mese.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 settembre 2023/ La Vergine è fatalista, inedita assertività per la Bilancia

© RIPRODUZIONE RISERVATA