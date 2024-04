Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 aprile 2024/ Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

È un cielo molto particolare che vede la concentrazione di molti pianeti in Ariete e oggi anche la Luna è lì a rafforzare questo aspetto. I segni di fuoco sono i più favoriti, tuttavia anche i segni d’aria come l’Acquario sono influenzati da una Venere ammiccante.

Bilancia, il tuo è un segno in totale cambiamento. La rivoluzione riguarda anche chi di solito è molto quieto: adesso vi sfogate e recriminate! Vi liberate di un peso, spazzate via le cose inutili e state programmando il vostro futuro. I sentimenti non sono male: se avete chiuso una realzi9one inizierete a pensare ad altro, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. L’inizio della prossima settimana sarà un poì nervoso: ci vuole cautela fino a martedì.

Scorpione, rimpiangi il fatto di esserti impegnato oltremodo, tuttavia ami sfidarti e questo ha un effetto positivo sulla tua autostima. Affronterai impegni importanti entro la fine di aprile, Venere è neutra, ma soprattutto non è più opposta e questo è rilevante, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario, come segno di fuoco sei favorito da tutti questi pianeti in Ariete. Le idee sono brillanti fino a mercoledì per contatti e nuovi progetti. L’amore è al top: per te arriva sempre all’improvviso, per cui i colpi di fulmine sono in agguato, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, fino a mercoledì sei un po’ sulla graticola, perché aspetti risposte oppure sei preoccupato per una persona. È così l’inizio di questo aprile, tuttavia dal 16 le cose volgeranno a tuo favore e riuscirai a risalire, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, quando l’Acquario si fissa su una persona è un caterpillar: attenzione a non farlo su idee immaginarie. Le passioni nascono come i fiori primaverili e bisogna dare ascolto a una Venere molto intrigante, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, hai tempo ifno a fine maggio per chiudere un accordo: siete favoriti in tutto fino alla fine di maggio, comprese le relazioni! Che siano d’amore o di lavoro! Se hai avuto problemi burocratici, torna sui tuoi passi e risolvi, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.











