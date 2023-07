Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 luglio 2023/ Ariete e Toro battaglieri: gli ostacoli ci sono, ma si superano

Luna in Pesci in quest’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 7 luglio 2023, che precede il weekend. Dalle frequenze di Radio LatteMiele, vediamo come si comportano Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete dà il meglio sotto stress, il Toro vede arrivare nodi al pettine

Ariete, questo è un periodo da combattenti per vari motivi: c’è chi si deve riprendere da un fastidio anche fisico, c’è chi deve combattere una vera e propria battaglia per cercare di risolvere un problema. Questi sono gli effetti di una situazione astrologica di cui l’Oroscopo di Paolo Fox aveva già parlato e che però non toglie nulla alla grinta, alla volontà e alla capacità di azione di un segno che, proprio quand’è sotto pressione, riesce a dimostrare quanto sia forte. Sarebbe meglio liberarsi di un problema: molti sono come bloccati in questo momento.

Toro, è un momento particolare perché Giove è nel segno ed è l’elemento di forza di quest’anno. Come poi si va avanti è un altro discorso, perché improvvisamente un percorso potrebbe diventare diverso da quello immaginato, ma Giove comunque rappresenta una sistemazione. Alcuni nodi arriveranno al pettine: se fino ad oggi hai pensato che alcune persone non fossero contente di te o tu non eri contento di un certo ambiente, ora non si può più fare finta di nulla. Questo è un cielo che porta anche decisioni che riguardano la casa: l’Oroscopo di Paolo Fox non è del tutto convinto che questo sia un periodo complicato, ma è solo un momento di crescita e probabilmente di fatica, perché si arriverà a un bel traguardo anche a costo di decisioni importanti.

Gemelli, sai che questo Saturno ti fa sempre rallentare le decisioni e a volte tu maturi atteggiamenti spigolosi o critici (non per colpa tua): non è proprio così semplice ritrovare serenità. Tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox spera che l’amore ti dia molto di più, perché abbiamo una bella Venere e un cielo importante per le relazioni e le amicizie. Chi ha chiuso una storia avrà un’altra opportunità: non devi scoraggiarti, ma andare avanti. Semmai, l’unica cosa che qualche nativo del segno potrà considerare come noiosa è di fare sempre le stesse cose.

Cancro, positività e lungimiranza: una seconda parte del 2023 che inizia a darti qualcosa, sulla base della tua età e di quello che hai fatto nel passato, naturalmente. Aumenta l’attenzione di tutto ciò che ti piace, come se ti volessi premiare per aver passato una prima parte dell’anno pesante: è giusto che sia così! L’Oroscopo di Paolo Fox chiede sempre di usare l’oroscopo in maniera attiva e di sfruttare i momenti migliori per fare delle richieste: adesso avrai di più. Solo domenica ci sarà un lieve calo.











