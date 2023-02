Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Nella settimana del Festival di Sanremo, anche oggi mercoledì 8 febbraio 2023, l’Oroscopo di Paolo Fox, dalle frequenze di Radio LatteMiele, ci svela cosa pensano le stelle dei segni zodiacali. Potete divertirvi anche voi a cercare di individuare quello che potrebbe essere il vincitore della gara canora. Avranno possibilità Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario non è convinto di una relazione, per il Capricorno settimana di vittorie

Sagittario, l’Oroscopo di Paolo Fox ti trova un po’ pensieroso. Pensieri e noia possono andare a braccetto e il problema, in questo momento, potrebbe essere proprio legato ai sentimenti: o non hai detto tutto quello che pensavi oppure hai a che fare con una persona che sfugge in continuazione. Potresti anche essere tu a sfuggire da chi in questo momento non hai più certezza che ti piaccia. Se mancano stimoli, bisogna cercarli, ma comunque se ci tieni a una persona, evita scontri diretti, perché sarà a fine mese che Venere tornerà attiva, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, più lavori, più ti impegni e più ti stanchi: non ti devi angustiare, perché questa è una settimana di vittorie. Capricorno, Acquario e Toro sono segni che possono ottenere moltissimo, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox! In questo momento, le tensioni sono tante, ma se devi affrontare una prova, un esame o un giudizio, questo è un cielo che permette molto di più. Potresti anche dire delle cose che non dovresti dire e questo capita perché sei una persona sincera: tu detesti i compromessi! Ti è costato caro, a volte, nella vita, mantenere un certo ruolo, un certo giudizio, ma sei fatto così, nel bene o nel male: sei una persona tutta di un pezzo. Alla fine però, non solo il destino, ma le persone che hai attorno ti danno manforte perché ti premiano. Sei una persona coerente: merce rara, di questi tempi!

Oroscopo Paolo Fox: per l’Acquario vittorie in vista come per Toro e Capricorno, i Pesci vivono una grande evoluzione

Acquario, hai voglia e capacità di risolvere i problemi. L’Oroscopo di Paolo Fox spera che a gennaio un amore sia diventato importante e che ci sia stato anche un momento di grande forza, per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Quello che si chiede all’Acquario è un po’ più di contenimento per quanto riguarda le spese: soprattutto da maggio in poi ci sarà un Giove particolare e se hai dei soldini da parte, attento alle spese superflue, perché potranno servirti dopo. Se non hai soldi, a maggior ragione, in questo momento, bisogna cercare delle sicurezze. È probabile, comunque, che prima di maggio arrivi una riconferma.

Pesci, l’Oroscopo di Paolo Fox parla sempre di una mutazione, di un’evoluzione e di qualcosa di molto bello che sta per capitare. Magari attorno a te non ci sono grandi variazioni, però stai cambiando tu: quello che prima ti faceva male, non ti fa più male. Le persone che hanno cercato di bloccare la tua strada sono state bloccate a loro volta ed ecco perché arriva una nuova stagione nella tua vita. Inoltre, Venere nel segno parla di relazioni importanti. Questa massima di Confucio rivela perfettamente il tuo pensiero: “Abbiamo due vite e la seconda comincia quando ci rendiamo conto di averne una sola.”











