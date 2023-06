Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 giugno 2023/ Sagittario e Pesci sono i più stanchi dello zodiaco

L’Oroscopo di Paolo Fox descrive, per la giornata di oggi, giovedì 8 giugno 2023, gli effetti dei transiti più importanti del momento, come quello di Venere e di Marte in Leone, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamone gli effetti su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario deve riposare, il Capricorno è vincitore

Sagittario, ci avviciniamo verso un fine settimana di stop, a livello fisico. Tanta stanchezza e qualcuno vorrà fermarsi, dicendo: “Voglio trascorrere i prossimi due o tre giorni, cercando di riposare un po’”. Non significa che dobbiate dormire per tre giorni consecutivi, ma riposarvi sì, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox: il modo migliore per farlo è stare con persone piacevoli. Venere e Marte sono in aspetto ottimo e stare accanto a persone innamorate è ancora meglio. Il periodo attuale è ancora un po’ di attesa, per quanto riguarda i progetti, ma l’azione arriverà presto.

Capricorno, che tu sia obbligato a rispettare alcune situazioni di lavoro è normale, perché per il Capricorno prima arriva il dovere e poi il piacere. Le coppie che a maggio, pur amandosi, hanno vissuto una sorta di separazione fisica o psicologica, ora devono recuperare. L’Oroscopo di Paolo Fox si augura che, se hai dato fiducia a una persona, ora tu sia contento di aver fatto questo passo. Con la Bilancia e l’Ariete, alcuni rapporti potrebbero diventare più difficili da gestire. Comunque, vittoria piena.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario non deve creare zizzanie, i Pesci vanno verso un weekend di soluzioni

Acquario, l’Oroscopo di Paolo Fox parla di elettricità nell’aria: non ti sta bene nulla e sappiamo anche che l’Acquario è un po’ “stufarello” e quindi dopo un po’, quando una situazione, d’amore o di lavoro, si ripete, non è detto che voglia cambiarla radicalmente, ma quantomeno apportare delle innovazioni è indispensabile. Azzardare e complicarsi la vita mettendosi contro tutti è una mossa sbagliata: con Venere e Marte in opposizione ci vuole prudenza.

Pesci, stanchezza, ansia e nervosismo sono dominanti. Piccole o grandi rivoluzioni devono essere implementate nella tua vita e, in fondo, l’Oroscopo di Paolo Fox parla di questo cielo come di una lenta e importante costruzione (o ricostruzione) della tua capacità di fare delle scelte. Ultimamente hai dovuto affrontare dei problemi di casa o comunque aiutare delle persone che sono state male: come al solito, il rapporto emotivo con gli altri è dominante per te e quando le tue energie sono assorbite da troppi problemi che hai attorno, è difficile trovare il bandolo della matassa. Andiamo incontro però a un fine settimana che porterà risorse in più.

