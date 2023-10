Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 ottobre 2023/ Revisione d’amore per il Sagittario e di soldi per il Capricorno

Oroscopo Paolo Fox: chiarimenti in amore per il Sagittario, il Capricorno tenga d’occhio i soldi

Sagittario, c’è voglia di superare incomprensioni e questa domenica porta un impulso nuovo a tutta la tua vita, anche in amore! Quest’ultimo sarà fonte di discussione nelle prossime settimane e quindi l’Oroscopo di Paolo Fox mette in guardia soprattutto le persone che hanno avuto un problema, perché ci sarà bisogno di chiarire tante cose rimaste in sospeso. Avresti bisogno di studiare nuove strategie nell’ambito del lavoro.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 ottobre 2023/ La Bilancia è convalescente e lo Scorpione oggi non ha pazienza

Capricorno, la questione economica va tenuta sotto controllo perché, in questo periodo, i soldi servono per la casa o per un progetto importante. Ottobre è un mese di crescita, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: avrai bisogno di maggiori garanzie e forse anche di un prestito o di un mutuo, a seconda delle circostanze. Certo è che questa è una bella giornata di recupero e, da lunedì, arriva anche una bella Venere a sorreggere il tuo segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 ottobre 2023/ Ottima la Luna per l'Ariete e il Toro non ce la fa più

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario deve lottare per tutto, amore sotto esame per i Pesci

Acquario, la Luna opposta significa ripensamenti e anche una sorta di amarezza, se ultimamente hai dovuto cambiare ruolo o se hai dovuto cambiare, anche all’interno della stessa azienda, una mansione oppure non ti trovi a tuo agio. Ogni tanto devi combattere per ottenere quello che sarebbe lecito e normale che tu avessi, per l’Oroscopo di Paolo Fox. Ritardi nell’ambito del lavoro possono essercene e, in amore, è tempo di ritrovare serenità.

Pesci, sono giornate un po’ particolari per i sentimenti e quelli che vivono relazioni strane devono stare attenti alle disattenzioni. Se una storia è di lunga data, ma ci si vede e sente meno, è molto importante cercare di recuperare, altrimenti giornate come martedì e mercoledì potrebbero provocare qualche dubbio di troppo, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Un amore non deve finire, però dev’essere sostenuto da buone argomentazioni. Nell’ambito del lavoro, ci sono molte critiche e devi cercare di andare avanti, nonostante tutto.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 ottobre 2023/ Momento teso per i Gemelli e il Cancro va sempre migliorando

© RIPRODUZIONE RISERVATA