Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 settembre 2023/ La Luna rende ipersensibile il Cancro e i Gemelli si annoiano

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete è in battaglia, amore non ancora al top per il Toro

Ariete, avete tante cose da fare e poco tempo per agire. Tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox vi chiede: quando mai nella vostra vita siete riusciti a fare le cose con calma? Voi precipitate gli eventi: un po’ è la vostra natura ad essere impulsiva, perché rincorrete l’avventura e a volte amate anche il rischio, e un po’ vi ritrovate in mezzo a tante situazioni complesse. D’altronde siete governati da Marte, pianeta che in astrologia rappresenta la battaglia. Bisogna ricordare che nei transiti di rivoluzione Marte è opposto: chi è che dovete combattere in questo momento? Oppure quali sono quelle situazioni familiari e lavorative che dovete chiarire? Lo farete con una discreta energia. La Luna dissonante, tra venerdì e sabato, invita a essere cauti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 settembre 2023/ Grandi acquisti per il Capricorno, piccoli ostacoli per i Pesci

Toro, in questo fine settimana senti che è davvero arrivato il momento giusto per definire la tua situazione a livello personale e professionale. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che questo Giove possa aiutare a recuperare terreno, chiudere le situazioni che hanno portato disagio nella tua vita o almeno definirle, soprattutto se si tratta di questioni riguardanti proprietà e lavoro. Questo è ancora un po’ arrugginito, per quanto riguarda l’amore e ognuno sa il perché.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 settembre 2023/ La Vergine vuole cambiare e la Bilancia tira fuori il carattere

Oroscopo Paolo Fox: Mercurio dissonante annoia i Gemelli, Luna nel segno per il Cancro

Gemelli, spazio per le amicizie, i sentimenti e le emozioni. In questi giorni, vivere nell’ombra non va bene e, tra l’altro, tu sei una persona che ama esporsi, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. Forse, nell’ambito del lavoro, non ci sono grandi novità oppure quello che fai non ti elettrizza: d’altronde bisogna portare a casa lo stipendio e quindi anche se quello che stai sviluppando in questi giorni non ti entusiasma, con Mercurio dissonante, bisogna andare comunque avanti.

Cancro, stelle neutrali e interessanti. La Luna, il tuo astro di riferimento, tocca il tuo segno e quindi avrai il doppio delle sensazioni e delle emozioni. A volte tu mostri una grinta che non hai, non perché tu sia una persona debole, ma perché sei molto influenzata dalle situazioni esterne: se ti mostri un po’ duro e spietato è solo perché non vuoi che gli altri si accorgano di questa tua vulnerabilità, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. In amore, attenzione a non esagerare nelle pretese, soprattutto nei conflitti che nascono per motivi di soldi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 settembre 2023/ Le stelle incoraggiano l'Ariete e stop alle malinconie, Cancro!

© RIPRODUZIONE RISERVATA