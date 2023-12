Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 dicembre 2023/ Il Sagittario è re di cuori, il Capricorno deve cambiare qualcosa

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario top in amore, il Capricorno deve aprirsi alle novità

Sagittario, è un cuore innamorato quello che batte dentro di voi! Conquiste a prima vista, ma attenzione alla gelosia: è un’arma doppio taglio! Anche se vi piace una persona, cercate di non essere troppo pesanti e pressanti, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, visto che, quando vi mettete una cosa in testa, non mollate. Questo cielo, per l’attività, è moto interessante e permette persino di abbandonare una situazione che non soddisfa più. Chi invece ha una competizione in corso, un progetto o un programma valido non fallirà, anzi!

Capricorno, inizia una fase importante. Tutto il 2023 ha già creato nuovi spunti e aperture per i più volenterosi, anche in ambienti di un certo rilievo. Non mancano consensi, ma forse la vita adesso richiede uno sforzo: seguire la legge del cosmo esige un continuo rinnovamento e questo è il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox, soprattutto se si fanno da troppo tempo le stesse cose. Intuizioni valide nel lavoro e novità da favorire.

Acquario, le novità eccitano questo segno zodiacale che detesta qualsiasi tipo di ripetitività, però con Giove e Venere in aspetto un po’ strano, non è il momento di lasciare il certo per l’incerto, soprattutto in amore. Collaborare in termini soddisfacenti con persone più disponibili è la scelta da seguire in questo momento, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, abbandonare una situazione che non soddisfa più non sarà così difficile. Questo cielo, tra oggi e domani, concede spazio alle esigenze! Malgrado alcuni nodi non siano ancora sciolti, con Marte dissonante, si può dire che problemi legati alla famiglia e alla casa saranno più leggeri da sopportare. Per le persone sole, incontri molto intriganti, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

