Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Anche oggi, giovedì 9 febbraio 2023, l’Oroscopo di Paolo Fox è presente con le sue previsioni astrologiche dalle frequenze di Radio LatteMiele. Si apre con uno sguardo alle effemeridi: oggi la Luna si trova in Bilancia, dopo qualche ora al mattino in Vergine, e Mercurio cambierà segno sabato, entrando in Acquario. Venere è sempre nel segno dei Pesci. Vediamo le indicazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario va bene nel lavoro con qualche dubbio nelle relazioni, il Capricorno è vittorioso

Sagittario, la malinconia e la stanchezza non dovrebbero far parte della tua vita, perché tu sei governato da Giove e quindi sei una persona sempre molto attiva e dinamica. Giove protegge il lavoro, quindi successo nel lavoro! Però i sentimenti sono un po’ allo sbando: alcune persone sembra che, in qualche modo, assorbano le tue energie. Forse è giusto essere generosi nei confronti degli altri, ma bisogna anche capire se questa generosità non sia estrema. Attenzione nei rapporti tra genitori e figli, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, questa è una settimana di successo, di vittoria: preludio di un momento che, da maggio in poi, sarà ancora più importante. Acquario, Capricorno e Toro sono i segni più forti, in questo momento, in questa settimana e l’Oroscopo di Paolo Fox auspica che tu abbia anche dei legami, con questi segni zodiacali, perché ci sarà più forza, ovviamente, se ci si unisce a una persona che è già molto contenta di quello che fa o ha buone idee per il futuro. Quello che ci vorrebbe adesso è uno stimolo: ecco perché sei invitato a frequentare gente positiva, non persone che dicono sempre no.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario ha successo ma deve tener sotto controllo la veemenza, i Pesci si avviano berso una bella stabilità

Acquario, devi stare un po’ attento alle persone che hai attorno: possono nascere presupposti per una discussione, anche sul lavoro. Chi è più smaliziato e libero, a livello sentimentale, potrebbe darsi da fare. Addirittura alcuni Acquario, in questo momento, saranno molto seguiti e potranno fare delle cose eclatanti. Ricordiamo che l’Acquario distrugge, per poi ricostruire, ma l’Oroscopo di Paolo Fox invita a essere cauti e fare le cose per bene, altrimenti si rischia di distruggere e basta e, soprattutto se non si tiene sotto controllo l’umore variabile, di vivere delle situazioni particolarmente agitate.

Pesci, questo cielo è utile: Saturno torna nel segno a marzo, quindi tra poche settimane e sarà un elemento di grande stabilità, per quanto riguarda il tuo cielo, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox, L’amore va spinto, una decisione di lavoro non sarà più così difficile da attuare e questa Venere nel segno, ancora nel segno per qualche giorno, illumina il tuo viso e potresti decidere se una persona ti va bene oppure no. Sei sempre tu al timone della tua vita e questa volta non ti farai influenzare da nessuno: meglio così.











