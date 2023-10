Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 ottobre 2023/ L’Acquario si faccia valere e i Pesci risolvano in amore

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario parli oggi, il Capricorno ha un cielo che lo ama

Sagittario, dirai quello che pensi: cosa che fai sempre, ma ora sarai anche arrabbiato. Martedì, mercoledì e giovedì mettono l’accento su ciò che non va in un rapporto e il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di sfruttare questo lunedì, perché oggi la Luna è ancora favorevole. Ottobre sarà il mese del “dentro o fuori” definitivo: se c’è qualcosa da dire, parla oggi! Se invece ci sono delle cose che non vanno, parlerai tra martedì e giovedì. Nell’ambito del lavoro, è probabile che tu debba affrontare un piccolo problema oppure svegliare persone che si sono un po’ “addormentate”, tra soci o collaboratori. Affrontare un problema con coraggio sarà opportuno.

Capricorno, stelle davvero molto importanti: questo è un cielo che ti vuole bene, per l’Oroscopo di Paolo Fox! Abbiamo, soprattutto tra martedì e mercoledì, Luna, Venere, Giove, Saturno favorevoli e, dal 12, anche Marte. Un progetto è chiaro e semmai, in questi giorni, bisogna recuperare l’amore: molti Capricorno avranno voglia di vivere un sentimento in maniera intrigante. No alla timidezza! Se c’è qualcuno che ti piace e sei ricambiato, fatti avanti.

Acquario, inevitabile che ci siano delle polemiche e forse anche delle piccole amarezze da superare. Forse vuoi chiedere con un certo tipo di lavoro, chi ha più attività dirà basta a qualcosa oppure vorrà disfarsi di un certo incarico oppure ancora saranno gli altri a darti delle comunicazioni a riguardo. Tutto però in un’ottica positiva! Se si chiude una porta si apre un portone. L’amore potrà recuperare, con Venere non più contraria, e forse molti Acquario si renderanno conto di aver dedicato troppo tempo al lavoro e poco ai sentimenti. Il tuo atteggiamento, a volte troppo gentile e accomodante, viene scambiato per debolezza: non devi cambiare carattere, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox, ma sarebbe il caso di farsi valere di più.

Pesci, le giornate di martedì e mercoledì si prevedono agitate e quindi per qualsiasi cosa tu abbia in mente di dire o di fare sarebbe meglio affrettarsi. Chi ha un grande interesse affettivo, tra oggi e domani dovrà chiarire cosa c’è che non va, perché questo Saturno nel segno impone determinazione. Sia nel lavoro sia in amore, le prossime giornate comporteranno una sorta di verifica, dei sentimenti e anche di certi risultati, e se qualcosa non va bene, sarai il primo ad arrabbiarti. Attenzione alle parole di troppo, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.











