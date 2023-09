Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 settembre 2023/ Il Capricorno non sia autoritario in amore, Pesci in rivoluzione

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario dovrebbe essere più diplomatico, il Capricorno stia attento all’amore

Sagittario, attento a non dire troppo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Tu sei una persona molto sincera e rischi di ferire persone particolarmente sensibili. Se poi ci sono stati dei conflitti, tra mercoledì e giovedì, bisognerebbe cercare di superare delle avversità. È richiesta prudenza negli sforzi fisici, perché anche se tu sei una persona che fa tante cose assieme, in questi ultimi giorni ti sei sentito un po’ sotto pressione.

Capricorno, ti stai sforzando di raggiungere un grande obiettivo e ci riuscirai. La fatica però è tanta e l’amore si perde di vista. Attenzione a non creare delle dispute, a livello sentimentale, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox: a te piace regolare i conti in sospeso, ti piace anche consigliare le persone al meglio, ma un tuo atteggiamento troppo impositivo potrebbe apparire, agli occhi degli altri e soprattutto a quelli del partner, come una sorta di comando da rispettare e questo potrebbe creare qualche problema, soprattutto se hai a che fare con uno spirito libero.

Acquario, gli ultimi tempi sono stati complessi: tante cose da fare e riuscire a completare tutto quello che hai in mente non è facile. Giove contrario parla di tensioni che riguarda il lavoro, ma anche novità importanti che devi, in qualche modo, cavalcare. Non alimentare illusioni in amore: devi fare scelte giuste e avvicinarti a persone che meritano la tua attenzione. In vista della giornata di domani, programma qualcosa di piacevole, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, trattative in corso e progetti che prenderanno corpo nel corso delle prossime settimane. Sole e Mercurio sono in opposizione e quindi è probabile che, in questo periodo, tu non abbia ancora un’idea chiara su cosa andrai a fare. Persino se hai firmato un contratto, tutto è in rivoluzione. In fondo, questo può essere piacevole, per l’Oroscopo di Paolo Fox, ma non bisogna mostrarsi troppo agitati perché, in questo periodo, si ha la sensazione che tu sia scontento di tutto o troppo sulle spine. Bene non affrettare i tempi, perché poi si arriverà alla conclusione positiva di molte situazioni che per ora sono in sospeso.

