Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Siamo a metà settimana e anche oggi, giovedì 10 febbraio 2023, pubblichiamo l’Oroscopo Paolo Fox con le previsioni della giornata, tratte dal suo appuntamento quotidiano su Radio LatteMiele. Cosa diranno le stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario ha un cielo di ricompense, il Capricorno riceverà presto un premio

Sagittario, se avete accumulato stanchezza è anche perché, in questi giorni, avete superato degli esami. È un cielo di ricompense, perché Giove è in trigono, però ancora, a livello di lavoro, bisognerebbe avere conferme in più. L’Oroscopo di Paolo Fox vi invita a considerare che Giove sarà attivo fino agli inizi di maggio, quindi chi deve stipulare un accordo o un contratto avrà un cielo migliore. Investimenti e nuove attività sono favorite, mentre in amore, qualcosa si è allontanato, raffreddato: qualcuno sarò impegnato in altre vicende oppure bisogna cercare di salvare un’unione.

Capricorno, la forza può raddoppiare e tutte le cose che nascono in questi giorni hanno successo: c’è un premio! Primi indizi di fortuna e non pensate che questo sia l’arrivo, perché addirittura ci sarà una bellissima ripartenza, proprio a partire da maggio/giugno. Adesso avete bisogno di capire cosa fare e come andare avanti: non lasciatevi sconfiggere moralmente, da persone che cercano di insidiare il vostro podio, perché la vostra forza, legata a Saturno, è tanta e la determinazione è doppia, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario cede all’amore, i Pesci hanno un’ottima giornata

Acquario, un brivido d’amore torna nella vita dei nativi del segno. Chi ha già incontrato una persona molto carina, a gennaio, potrà assecondare questo umore. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che anche gli Acquario più ribelli adesso cedano le armi, perché c’è bisogno di conforto, c’è voglia di vivere delle cose importanti. L’Acquario è un piccolo rivoluzionario, un trasgressivo, governato da Urano, ma ha anche bisogno di essere assecondato e amato. Periodo valido per tutte le persone che hanno un’attività in proprio.

Pesci, ecco una giornata valida! Primi indizi di quella forza e di quel vigore che arriverà da marzo: avere Saturno nel segno, il prossimo mese, significa avere una grande capacità di scelta e anche vivere in maniera più sicura il futuro. L’Oroscopo di Paolo Fox suggerisce che i nuovi progetti non sono da scartare e che tutti coloro che si sono un po’ arenati o sono rimasti delusi dal passato iniziassero a guardare il futuro in maniera molto intrigante. Stelle che premiano, anche se in famiglia qualche preoccupazione c’è, magari per una persona cara. Comunque, anche da questo punto di vista, i nativi del segno riescono a fare molto, non solo per loro stessi, ma anche per gli altri. In recupero!

