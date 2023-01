Oroscopo Paolo Fox oggi, 2 gennaio 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

E’ arrivato il primo lunedì di questo nuovo anno, con l’Oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni in onda come ogni giorno su Radio Latte e Miele. Ultimi quattro segni dello Zodiaco sotto osservazione, tocca a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci scoprire cosa c’è da aspettarsi per questo 2 gennaio 2023.

Oroscopo Paolo Fox: le stelle per Sagittario e Capricorno

Oroscopo Sagittario

Giove è fortunato per le questioni patrimoniali: si può pensare a un nuovo lavoro, si può investire in un nuovo progetto. Forse ci sono dei dilemmi, però attenzione: tu sei il tipo che recupera, nel giro di poche settimane o di pochi mesi, anche uno stop notevole. Se penso a come stavi a settembre 2022 e se penso anche alle grandi novità che sono partite già a dicembre, ti trovo in pista per un 2023 migliore. Non sottovalutare l’amore, visto che a gennaio Venere torna attiva.

Oroscopo Capricorno

I tuoi progetti non sono mai superficiali, sono sempre impegnativi e sono sempre sostanziosi: forse costano un po’, in termini di energie e di tempo. Quando, in questi giorni, sentirai che c’è una grande voglia di rimetterti in gioco, capirai quanto sia importante fare delle scelte utili per il futuro che coinvolgano non solo te, ma anche le persone che ti stanno attorno. Che tu sia in società, per quanto riguarda il lavoro, o che tu abbia una bella famiglia, fatto sta che adesso devi, in qualche modo, assumerti molte responsabilità: cosa che, tutto sommato, non ti preoccupa, ma ovviamente ti può affaticare. C’è tanto tempo da dedicare al lavoro, ne resta forse troppo poco per amare.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, previsioni per il lunedì

Oroscopo Acquario

Con Venere che sta per entrare nel tuo segno tra pochissime ore, Marte in aspetto bello e Giove favorevole, questo è un 2023 che parte in maniera molto interessante e porta una sorta di messaggio di fortuna, un impeto particolare. Ecco perché se ti senti polemico, forse anche un po’ aggressivo verbalmente, non è che hai la luna storta, ma semplicemente vorresti iniziare a fare delle cose in più: chi ti circonda è d’accordo con te? Perché adesso certamente non sopporterai tipi contrari alla tua visione del mondo. Forse, di recente, ti è sembrato di scontrarti contro una sorta di muro di gomma.

Oroscopo Pesci

Un buon momento per tutto: un anno di forza, forse un po’ faticoso da marzo, quando Saturno sarà nel segno. Saturno però rappresenta anche la necessità di mettere in ordine molte cose e quindi quando noi, al cambio di stagione, vuotiamo l’armadio e rimettiamo in ordine tutto, non facciamo proprio questo? Immagina, dal punto di vista figurato, una situazione del genere: devi sostituire l’amico che non ti va più bene, forse anche cambiare modo di vedere le cose, come se fosse un nuovo look, quello che si presenta, assieme al 2023 e in questa stagione della tua vita. Le nuove storie sono proprio forti e ci sarà anche il bisogno di riabbracciare il partner. Chi è single farà nuovi incontri.











