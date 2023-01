Oroscopo Paolo Fox oggi, 3 gennaio 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

E’ arrivata la giornata di martedì con l’Oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni in onda come ogni giorno su Radio Latte e Miele. Ultimi quattro segni dello Zodiaco sotto osservazione, tocca a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci scoprire cosa c’è da aspettarsi con la settimana pronta a entrare nel vivo dopo le festività natalizie e in attesa del Capodanno.

Oroscopo Paolo Fox: le stelle per Sagittario e Capricorno

Oroscopo Sagittario

Un anno molto particolare: lo dico da subito, perché bisognerà cambiare strategia e spesso pelle. Trasformazioni in corso. Se hai iniziato un progetto in dicembre, è molto probabile che adesso arrivi qualcosa di più. Noi sappiamo che il Sagittario è come un cavallo selvaggio che salta ogni recinto e non accetta confini: nel 2023, tutti i rapporti complicati, difficili e poco interessanti saranno spazzati via. Giugno e luglio, saranno mesi di grande forza e ne parlerò giorno dopo giorno.

Oroscopo Capricorno

Hai fatto delle scelte importanti. Anche chi è stato male e ha dovuto superare un problema fisico, adesso è più contento perché non ci pensa più! A volte ci sono dei nodi che arrivano al pettine e vanno sbrogliati: probabilmente ne arriveranno altri, entro un paio di mesi. Questo, per esempio, è l’anno della definizione di un rapporto e non mi meraviglierei, se qualche Capricorno, che ha lavorato per anni come subordinato o ha avuto dei rapporti precari, finalmente potrà contare su qualcosa di più stabile: magari non ora, se è arrivato tanto meglio, o altrimenti arriverà! Quando abbiamo un buon oroscopo, siamo noi a dovere agire. Quindi forza, anche in amore!

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, il martedì

Oroscopo Acquario

Le stelle premiano l’Acquario, soprattutto quelli che vogliono farsi notare. Attenzione perché poi da giugno Venere sarà opposta, quindi è probabile che alcune scelte d’amore vadano fatte subito. Le storie e le amicizie che partono in questo gennaio saranno molto intriganti e penso che tanti Acquario si daranno molto da fare, anche per quanto riguarda i rapporti di lavoro.

Oroscopo Pesci

Al segno dei Pesci auguro un buon 2023, ma con un pizzico di ottimismo in più, visto che Saturno, da marzo, entrando nel segno, definisce alcuni rapporti. Può anche chiudere situazioni che non vanno bene, ma alla fine non è meglio così? Le esperienze valgono a tutte le età: ci sarà chi, a vent’anni, farà una scelta di vita importante, chi avendo un’età matura penserà di cambiare tutto e chi incontrerà un amore anche dopo i sessant’anni, perché no? Mai porre limiti alle emozioni! Mercurio nel segno, fino al 19 marzo, rappresenta anche la volontà di portare avanti nuovi progetti. Insomma, bando alle malinconie! Bisogna andare avanti.

