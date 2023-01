Oroscopo Paolo Fox oggi, 8 gennaio 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Dopo la prima settimana dell’anno siamo arrivati a domenica, con l’Oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni in onda come ogni giorno su Radio Latte e Miele. Ultimi quattro segni dello Zodiaco sotto osservazione, tocca a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci scoprire cosa c’è da aspettarsi per questo 8 gennaio 2023.

Oroscopo Paolo Fox: le stelle per Sagittario e Capricorno

Oroscopo Sagittario

Novembre e dicembre sono stati mesi forse pesanti che però hanno portato un vantaggio o hanno dato l’occasione di rimettersi in gioco. Per l’amore, questa sera, potrebbe esserci già qualcosa di più: le stelle aumentano la voglia di stare con gli altri, nonostante qualche ombra e, anche se non sarà scritto a lettere d’oro, nell’album della vostra vita, questo è un periodo costruttivo per i sentimenti: sentirete forse una mancanza, dovuta alle spinte planetarie che avevano segnato in maniera così incisiva la seconda metà del 2022, ma non ci si può lamentare, perché Giove è ancora fortunato e, fino a metà maggio, può portare delle soluzioni.

Oroscopo Capricorno

Pensare al lavoro, pensare ai soldi, pensare alle grandi responsabilità, caricate sulle proprie spalle, è diventato quasi un tormento. Però qui bisogna volare in alto, anche per l’amore! Spero che, al tuo fianco, ci sia la persona giusta: proprio nei momenti in cui le stelle si dimostrano generose, bisogna mostrarsi anche comprensivi con l’altra persona e non mettere sempre troppo in evidenza la propria forza, la propria importanza. Non c’è altro da aggiungere: bisogna semplicemente lasciarsi andare all’amore.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, previsioni per la domenica

Oroscopo Acquario

È un momento da gestire con prudenza per i soldi, i contratti e per gli atti, mentre per quanto riguarda l’amore, Venere dice: “Datevi da fare!”. Si può fuggire da un sentimento, solo se non vale più la pena di viverlo e si può approdare a un porto più sicuro. Si riparte in qualche caso da zero: questa Venere è interessante per gli incontri sperimentali, sentimentali ed emozionali. Spese per ristrutturazioni: attenzione ai soldi.

Oroscopo Pesci

Vorrei sollecitare soprattutto chi è solo, perché gennaio e febbraio saranno mesi molto interessanti. Sono propenso a pensare che molti finalmente ritroveranno un po’ più di forma e tranquillità: un po’ di benessere! I numerosi contatti che queste stelle formano, con gli altri pianeti, sono un’ottima protezione per tutti coloro che vogliono stare un po’ meglio. Certo che contano sempre i pensieri: devono essere ottimisti.











