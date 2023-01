Oroscopo Paolo Fox oggi 9 gennaio 2022/ Cielo Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Inizia una nuova giornata con l’Oroscopo di Paolo Fox. Il Sagittario deve ritrovare serenità: questo segno ama conoscere gente e incontrare persone e non mancheranno le giuste occasioni. Per il Capricorno, non ci sono più tensioni e anche sul lavoro le cose possono andare meglio. In amore attese novità, così come per l’Acquario, che dal punto di vista dei sentimenti può vivere cose eccitati. Per i Pesci è un periodo importante e anche in questo caso non mancherà la passione.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 8 gennaio 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario e Capricorno, lavoro…

Sagittario, è bene ritrovare più serenità in amore e nelle amicizie. Questo segno ama frequentare più gente, muoversi e conoscere nuove persone. Inoltre Giove, che rappresenta le piccole fortune, adesso è favorevole, quindi non mancheranno gli incontri e le occasioni per farsi avanti, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, le tensioni planetarie degli ultimi giorni non ci sono più, dunque anche sul lavoro si può parlare di nuove associazioni e collaborazioni, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Gli eventuali contratti, compromessi o transazioni commerciali dovrebbero essere siglati dopo marzo ma è bene pensare già da adesso. L’amore? Tanti Capricorno potrebbero ritrovarlo in questo periodo. Non mancheranno tenerezza e passionalità.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, l’amore

Acquario, è bello questo cielo e bella questa Venere che transita nel segno, dice l’Oroscopo di Paolo Fox! L’amore può regalare istanti intriganti e coinvolgenti. Fisicamente tutto può tornare a essere migliore. Se una storia è in crisi, forse tanti Acquario penseranno di viverla in maniera più libera e lasciarsi andare a qualche trasgressione. Si registra però una rottura definitiva: in quei rapporti che hanno già dato segni di stanchezza.

Pesci, è un periodo molto importante: non mancherà mai lo slancio passionale, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox! Più ci avviciniamo al mese di febbraio e meglio è. Tutto quello che ora si vive porta vantaggio anche se bisogna migliorare un po’ dal punto di vista fisico. Qualcosa di buono e importante può cambiare la vita dei nati sotto il segno dei Pesci molto presto.











