Passano i giorni e il mese di agosto diventa sempre più rovente; non solo dal punto di vista climatico ma anche sui temi che dominano l’interesse personale, amore e lavoro. Cosa racconta l’Oroscopo settimanale 17-23 agosto 2024 secondo le previsioni di Susanna Schimperna? I sentimenti torneranno in auge per i segni che hanno vissuto momenti di difficoltà o è ancora il momento di andarci con i piedi di piombo? Novità sul lavoro, occasioni da sfruttare; questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di Susanna Schimperna per l’Oroscopo settimanale 17-23 agosto 2024.

Le previsioni di Susanna Schimperna per l’Oroscopo settimanale 17-23 agosto 2024: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: L’intesa sarà forte in questa settimana; potreste riuscire ad attirare persone in piena sintonia con voi ottenendo vantaggi soprattutto in ambito lavorativo. Sullo sfondo, l’amore brilla.

TORO: Calma e sangue freddo per qualche ostacolo che potrebbe guastare la tenacia in ambito professionale; raziocinio e diplomazia saranno vostre alleate al fine di preparare al meglio le giuste contromisure

GEMELLI: Gli errori vanno razionalizzati ma soprattutto compresi; forse è il caso di meditare su voi stessi e andare a modificare ciò che non va bene. In ogni caso la settimana potrà essere interessante in amore dal punto di vista dei nuovi incontri.

CANCRO: Le trattative avranno un’ottima spinta soprattutto per chi riuscirà a mettere subito mano ai dettagli nevralgici. Il periodo potrà essere florido anche per chi cerca del buon e sano divertimento.

LEONE: L’Oroscopo settimanale 17-23 agosto 2024 secondo le previsioni di Susanna Schimperna racconta di un periodo piacevole con diversi spunti positivi sul lavoro. Sappiate cogliere l’attimo e soprattutto osservare con attenzione le opportunità del caso.

VERGINE: Iniziare a tutelare se stessi, sia sul lavoro che in amore, potrebbe essere la scelta giusta in un periodo dove iniziano a pesare le scelte ‘forzate’ degli ultimi tempi.

Le previsioni di Susanna Schimperna per l’Oroscopo settimanale 17-23 agosto 2024: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: La settimana potrebbe essere all’insegna delle occasioni e soprattutto dell’amore; non mancheranno anche le buone opportunità sul lavoro soprattutto per chi attualmente si trova oltre i confini.

SCORPIONE: Lasciate che gli altri credano nella vostra forza e astuzia; alcuni dubbi e incertezze in realtà vi rendono irrequieti, ma nessun problema sarà irrimediabile in questo periodo.

SAGITTARIO: Alcune congiunzioni astrali rendono il periodo segnato da qualche fastidio di troppo, soprattutto in riferimento alla forma fisica. Utile potrebbe essere dedicarsi a nuove attività più sane.

CAPRICORNO: Stando all’Oroscopo settimanale 17-23 agosto 2024 secondo le previsioni di Susanna Schimperna non è un periodo particolarmente positivo dal punto di vista astrale. Maggiori saranno le fonti di stanchezza ma in generale non sarà l’unico deterrente del periodo.

ACQUARIO: Finalmente la voglia di fare torna dominante dopo giorni vissuti con un peso difficile da gestire. Trattative e amore sono favorite da un cielo piuttosto roseo.

PESCI: Rischi finanziari, decisioni improvvise e mosse impulsive sono decisamente da evitare in questa settimana. Ora è forse il momento di dedicarsi agli affetti, che si tratti di amore o di rapporti familiari.