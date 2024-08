Ci avviciniamo alla parte conclusiva del mese estivo per antonomasia e non possono mancare le previsioni di Branko per l’Oroscopo settimanale 20-25 agosto 2024. L’amore tornerà in auge in questa finestra conclusiva dell’estate o il meglio è già andato? Settembre si avvicina e potrebbe essere utile iniziare a guardarsi intorno per le nuove opportunità e ambizioni che riguardano il lavoro. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di Branko per l’Oroscopo settimanale 20-25 agosto 2024.

Le previsioni di Branko per l’Oroscopo settimanale 20-25 agosto 2024: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Grande energia per questo inizio settimana e già a partire da domani potrebbe arrivare una gioia che fino a poco tempo fa sembrava pura utopia. L’amore, in vista del fine settimana, potrebbe regalare sorprese intriganti.

TORO: Attenzione a qualche tensione di troppo soprattutto in ambito familiare; col passare dei giorni la situazione si porterà su binari decisamente più tranquilli, soprattutto per chi cercherà sollievo in amore.

GEMELLI: La presenza positiva della Luna può garantire del sano relax soprattutto per chi è prossimo a viaggiare, attenzione però ad un po’ di stanchezza verso la metà della settimana; una decisione importante si avvicina.

CANCRO: Dalla metà di questa settimana una serie di congiunzioni astrali potranno favorire tutti gli ambiti di principale interesse; novità interessanti in arrivo sia in amore che sul lavoro.

LEONE: Non proprio l’inizio di settimana che forse qualcuno auspicava; stando alle previsioni di Branko per l’Oroscopo settimanale 20-25 agosto 2024 qualche difficoltà imprevista potrebbe mettervi a dura prova.

VERGINE: Calo fisico e Luna non proprio favorevole saranno i principali ostacoli di questa settimana; bisognerà attendere con pazienza momenti migliori per dedicarsi alle attività di principale interesse.