Si avvicina una nuova settimana ma soprattutto si avvicina il nuovo anno e cresce l’attesa di scoprire l’oroscopo settimanale. In questo articolo andiamo ad analizzare cosa dicono le stelle nel periodo che va dal 30 dicembre al 5 gennaio 2025, almeno per quanto concerne i primi segni dello zodiaco. Le previsioni sono tratte da un articolo pubblicato sulla rivista online Alfemminile.com, con il focus rivolto su amore, salute e lavoro.

Cominciamo con il segno dell’Ariete, che rischia di vivere qualche piccola tensione l’ultimo dell’anno. L’oroscopo è senza dubbio più sereno e favorevole nei primi giorni del 2025, così come l’amore e il capitolo lavoro che brillano più del solito.

I nati sotto il segno del Toro cominciano a sorridere con l’arrivo del nuovo anno. Qualche incomprensione potrebbe guastare il clima tra mercoledì e giovedì, ma già da venerdì tornerà il sereno e con sé porterà anche la passione.

Per quanto riguarda gli amici dei Gemelli, l’oroscopo settimanale preannuncia che l’amore darà parecchio filo da torcere ai nati sotto questo segno. Il capodanno sarà all’insegna delle emozioni, perché la luna porterà fortuna.

Oroscopo settimanale dal 30 dicembre al 5 gennaio: le previsioni per Cancro, Leone e Vergine

Inizio gennaio decisamente interessante per i nati sotto il segno del Cancro. I sentimenti trionfano nell’oroscopo settimanale, anche se la notte di San Silvestro sarà più faticosa del previsto. Qualcosa di speciale pare essere dietro l’angolo.

Per quanto riguarda il Leone, la bella notizia è che il periodo difficile e iper-impegnativo è finalmente alle spalle. Occorre però ritrovare le energie e le forze per rimettersi in gioco con il solito buonumore. Attenzione all’opposizione della luna a metà settimana.

La Vergine, invece, deve abituarsi all’idea di soffrire qualche pena d’amore in più con l’inizio del nuovo anno. L’oroscopo settimanale prevede momenti difficili anche per le coppie più rodate e navigate. Guai ad abbassare la guardia (anche sul fronte lavorativo).