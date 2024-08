L’oroscopo settimanale di Branko dal 16 al 22 agosto 2024 svela cosa dicono le Stelle per i prossimi giorni. Quali segni saranno particolarmente baciati dalla fortuna e quali, invece, saranno alle prese con preoccupazioni e crisi? Luna fastidiosa per Bilancia mentre Scorpione dovranno stare attenti agli impegni presi, troppi! Sagittario sente crescere l’ansia mentre Acquario vivrà dei giorni perfetti, buone nuove per Pesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni del noto astrologo per gli ultimi segni dello Zodiaco.

BILANCIA: La Luna è un po’ fastidiosa e in famiglia l’atmosfera è tesa, forse siete stati troppo distratti ultimamente, Mercurio favorisce il dialogo e basta chiarirsi, Luna piena rende perfette le giornate per dichiararsi, andare a convivere, decidere la data di nozze o mettere in cantiere l’idea di fare un figlio.

SCORPIONE: L’oroscopo settimanale di Branko vi invita a sfruttate l’ottima Luna per rafforzare una storia d’amore appena iniziata, la persona che vi piace va tenuta vicino, non fate i ruvidi, Venere gentile vi propone occasioni per nuove amicizie, saranno utili anche per la professione, ma una di queste potrebbe trasformarsi in amore, dipende da voi.

SAGITTARIO: La Luna piena in Acquario vi ricorda che avete intorno tante belle persone che vi apprezzano e vi vogliono bene anche se a volte non riescono a dimostrarvelo, se sentite crescere l’ansia, staccate per un giorno o due, siete troppo stanchi perché vi caricate di impegni e responsabilità anche in vacanza, concedetevi una pausa.

CAPRICORNO: Venere vi invita a visitare il mondo ed allargare gli orizzonti, anche l’amore vi chiama da terre lontane e suggestive. Se siete in viaggio state di certo vivendo un’esperienza che vi arricchisce personalmente e professionalmente non ci stupiremmo se decideste di cambiare lavoro, città e nazione entro breve.

ACQUARIO: L’oroscopo settimanale di Branko svela che la Luna piena rende i prossimi giorni perfetti per sognare la gloria, un cambiamento e l’amore…Marte e Giove scaldano la vostra vita affettiva, forse non siete mai stati così passionali, questa Venere non si svela subito ma lavora in silenzio per unire due cuori, due anime e due corpi.

PESCI: Ci sono problemi in famiglia o in casa, è vero ma c’è pure da parte vostra una straordinaria disponibilità verso gli altri, con la vostra empatia saprete consolare tutti e riportare il sorriso, siete straordinari e capaci di progettare idee geniali.