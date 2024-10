Ed eccoci con l’oroscopo settimanale di Branko e le previsioni dal 28 ottobre al 3 novembre per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Cosa aspettarci nella settimana in arrivo? Quali di questi segni zodiacali potrà beneficiare dei favori delle stelle e quali invece dovranno stringere i denti? Andiamo subito a scoprirlo.

Ariete: oroscopo settimanale positivo per i nati sotto questo segno. L’energia non manca, ma il celebre astrologo suggerisce comunque di non strafare. L’amore potrebbe regalare una sorpresa inaspettata, mentre sul fronte lavorativo occorrerà prepararsi a nuove sfide. Le finanze richiedono prudenza, per evitare brutte sorprese.

Toro: non sembra un momento molto favorevole per quanto riguarda l’amore. Va meglio invece sul fronte lavorativo, dove le sorprese sono dietro l’angolo. L’economia personale richiede grande attenzione, soprattutto per quanto riguarda le spese impulsive.

Gemelli: l’oroscopo settimanale di Branco sembra suggerire scelte ponderate. Per quanto riguarda le questioni di cuore, sono in arrivo momenti di grande tenerezza e dolcezza. Attenzione alle finanze e al proprio benessere: l’energia è altalenante.

Oroscopo settimanale Branko, le previsioni per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: anche per i nati sotto questo segno, l’oroscopo settimanale invita a prestare molta attenzione alle finanze personali. Il consiglio è di evitare spese extra e di seguire l’impulso. Sul fronte lavorativo, la settimana in arrivo non sembra presentare intoppi particolari anche se le energie sono basse.

Leone: momento favorevole per le relazioni, dato che lo charme dei nati sotto questo segno è più vivo che mai. Finanze stabili, ma per affrontare nuove sfide occorrerebbe ricaricare le pile per un po’ di tempo. Amore? Seguire l’induzioni è una buona scelta.

Vergine: l’amore è in fermento, mentre le finanze navigano in acque sicure secondo l’oroscopo settimanale di Branko. Per quanto riguarda il benessere, il consiglio è di mantenere alte le energie, anche se da questo punto di vista non è un momento favorevolissimo.