L’oroscopo settimanale di Branko è tratto come di consueto dal magazine Chi è rivela cosa dicono le Stelle per tutti i segni dello zodiaco e dopo aver visto le previsioni per i primi sei segni vediamo nel dettaglio le previsioni da Bilancia a Pesci. Quali segni saranno baciati da Cupido o avranno delle ottime chance sul lavoro? Quali coppie dovranno superare delle crisi e quali invece avranno sintonia e complicità? Per i single Capricorno e Scorpione sono previsti flirt ed incontri che possono rivelarsi anche duraturi. Vediamo nel dettaglio l’oroscopo di Branko per la settimana dal 11 al 17 ottobre 2024.

Oroscopo settimanale dall’11 al 17 ottobre 2024: Bilancia brilla in amore

BILANCIA: L’oroscopo di Branko rivela che i nati del segno possono puntare durante la settimana alla scalata, a partire da sabato 12 l’amore brilla e sono previsti incontri soprattutto con Sagittario e Ariete.

SCORPIONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale fino al 17 ottobre 2024 amore al top soprattutto per chi è in coppia mentre i single possono sperare in incontri fortunati domenica 13 ottobre con Capricorno o Gemelli.

SAGITTARIO: A partire da giovedì 17 ottobre l’amore risplende e sono favoriti gli incontri con Scorpione e Leone, bene il lavoro soprattutto nella prima parte della settimana.

Branko, oroscopo settimanale dall’11 ottobre al 17 ottobre 2024: opportunità lavorative per Pesci

CAPRICORNO: Per i single del segno sono previste conquiste e favoriti gli incontri soprattutto con Gemelli o Pesci. Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale le coppie sposate potrebbero vivere delle crisi. Il segno deve stare attento alla salute soprattutto giovedì 17 ottobre.

ACQUARIO: L’oroscopo di Branko svela che i nati del segno potranno chiudere degli ottimi affari nella prima parte della settimana l’amore procede bene e per i single sono previsti incontri con Leone e Vergine, attenti ai malanni di stagione.

PESCI: In netta ripresa i nati del segno finalmente possono innamorarsi nel corso della settimana, potrebbe arrivare un’ottima opportunità lavorativa tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre, sono favoriti gli incontri con Acquario e Toro.