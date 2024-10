L’oroscopo settimanale di Branko come sempre è tratto dal magazine Chi, il noto astrologo ha fornito le sue previsioni segno per segno per la settimana dall’11 al 17 ottobre 2024. Quali saranno i segni particolarmente baciati dalla fortuna in amore e sul lavoro e quali invece vivranno momenti di tensione e incomprensione? Cosa prevedono le Stelle per i prossimi giorni? Vediamo di seguito le previsioni della settimana da Ariete a Vergine.

Oroscopo Paolo Fox di domani 10 ottobre 2024/ L'Acquario non prenda decisioni, ma lo Scorpione parli

Oroscopo settimanale di Branko 11-17 ottobre 2024: scatto di carriera per Gemelli

ARIETE: L’oroscopo di Branko svela che domenica 13 sarà una giornata particolarmente fortunata che soprattutto per in amore e nelle collaborazioni, giorni nel complesso buoni sia in amore che nel lavoro e sono favoriti i viaggi e le svolte professionali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 10 ottobre 2024/ Gemelli e Leone recuperano le energie, mentre il Cancro...

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale sono possibili rallentamenti nella giornata di domenica mentre in amore c’è un po’ di tensione che tuttavia può benissimo essere risolta senza lasciare strascichi.

GEMELLI: Sono favoriti gli incontri nelle giornate di domenica 13, mercoledì 16 e giovedì 17, il lavoro dipendente è favorito e si può puntare a uno scatto di carriera. Favoriti gli incontri con persone del Cancro o della Bilancia.

Branko, oroscopo settimana: previsioni di Cancro, Leone e Vergine

CANCRO: Stando a quanto riporta l’oroscopo di Branko i nati del segno vivranno un momento d’oro in amore e sono favoriti gli incontri con Toro e Vergine, anche sul lavoro non sono previsti particolari intoppi.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 9 ottobre 2024/ Sagittario più razionali, serenità per i Pesci

LEONE: La settimana inizia un po’ sottotono e soprattutto con un po’ di nervosismo ma da mercoledì 16 le Stelle miglioreranno le situazioni e, per quanto riguarda l’amore, sono favoriti gli incontri con Capricorno e Bilancia.

VERGINE: L’oroscopo settimanale dall’11 al 17 ottobre 2024 annuncia che finalmente brilla nel lavoro e non solo, arrivano le risposte attese e ci sono possibilità di avanzamenti di carriera, bene anche l’amore con incontri passionali con Capricorno e Bilancia.