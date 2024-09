L’oroscopo settimanale di Branko con le previsioni da venerdì 20 fino a giovedì 26 settembre 2024 svela cosa dicono le stelle per i primi sei segni dello Zodiaco, quali sono i segni particolarmente fortunati in amore o sul lavoro, o su entrambi, e quali invece sono i segni che avranno una settimana un po’ sottotono. Vediamo insieme le previsioni del noto astrologo per i segni da Ariete a Vergine.

Oroscopo settimanale fino al 26 settembre 2024: Ariete produttivo sul lavoro

ARIETE: Per colpa di Marte sale la tensione in famiglia e tutto insieme si manifesteranno anche questioni con i parenti più anziani e altri problemi. Il lavoro regge bene siete molto produttivi cercate però di non stancarvi molto.

TORO: Ottimo oroscopo settimanale per i nati del segno. L’amore va alla grande è caldo e sereno ed anche pure le altre relazioni personali sono semplici e sincere soprattutto con gli amici stretti. Anche il lavoro procede alla grande con la chiusura di contratti produttivi.

GEMELLI: Cielo buono che migliorerà via via, l’unico consiglio è di stare attenti a non spendere troppo denaro. L’amore sicuramente c’è ma in questo momento il cuore batte solo per il lavoro, più avanti il Sole diventerà vostro amico.

Branko, oroscopo settimanale 20-26 settembre 2024: amore in agguato per Leone

CANCRO: Affari ottimi grazie soprattutto a Sole e Mercurio, per i single è possibile incontrare l’amore nel fine settimana con l’aiuto della Luna che vi rende simpatici e attraenti, avrete una grinta incredibile.

LEONE: L’oroscopo settimanale svela che la sfera pratica sarà ottima e farete degli ottimi investimenti grazie alle vostre intuizioni. Per quanto riguarda l’amore c’è una simpatia nell’aria per i single mentre chi è in coppia vive un periodo sereno.

VERGINE: Continua la vostra onda positiva anche in questa settimana, Sole e Mercurio portano un po’ di soldi mentre la magnifica Venere risveglia l’amore con nuovi incontri molto sexy. Anche la salute migliore e nel lavoro avete già dimostrato quanto siete bravi.