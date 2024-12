L’oroscopo settimanale di Branko con le previsioni da venerdì 6 a giovedì 12 dicembre 2024 svelano cosa dicono le Stelle per tutti i segni dello Zodiaco. L’influsso di Marte in alcuni metterà zizzania e sarà portatore di tensioni e malumori mentre gli altri verranno aiutati sia in amore che nel lavoro, la Luna Nuova crea ansie ai Gemelli mentre porta entusiasmo a Leone. Marte regala un bel cielo ai Sagittario e un amore passionale ai Bilancia. Vediamo di seguito le previsioni della settimana da Bilancia a Pesci.

Oroscopo settimanale dal 6 al 12 dicembre 2024: scocca l’amore per Bilancia

BILANCIA: L’ambiente in cui vi muovete di solito è piacevolmente movimentato e nella vostra cerchia nasceranno delle splendide idee, grazie alla Luna Nuova può nascere un amore con una persona che vi è vicina da tempo mentre Marte sarà sempre più passionale.

SCORPIONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Branko, dal 6 al 12 dicembre 2024 evitate di preoccuparvi eccessivamente della situazione economica perché non c’è motivo, il vostro settore pratico è ben sostenuto dalle Stelle mentre Venere farà brillare l’amore.

SAGITTARIO: Le Stelle prevedono il vostro successo, I prossimi dodici mesi saranno vivaci, interessanti, arriveranno novità positive, dovete essere pronti a saltare al volo, e con coraggio, sul treno del successo.

CAPRICORNO: Non avete Stelle particolarmente a vostro favore ma neanche contro quindi evitate di chiudervi troppo in voi stessi, nella vostra mente nascono pensieri fuori dall’ordinario, il vostro amore merita attenzione, affetto, dateglielo!

ACQUARIO: Stando a quando riporta l’oroscopo settimanale fino al 12 dicembre 2024 non mancheranno amicizie interessanti con cui delineare grandi progetti, formulate teorie, disegnate mondi ideali e immaginate come renderli realtà, in generale però siete un po’ distratti.

PESCI: Chi trova un amico trova un tesoro, e voi con questa Venere potrete accaparrarvi un intero forziere di nuove conoscenze affettuose, che un giorno si riveleranno utili anche per il lavoro, non è improvabile che nei prossimi giorni anche il vostro cuore si apra a nuovi incontri e nascano delle belle storie d’amore.