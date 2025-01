Pagelle Grande Fratello, 23a puntata: il ritorno di Helena nella casa

E’ terminata la ventitreesima puntata del Grande Fratello e non potevano mancare le pagella sulla lunga diretta e sui principali protagonisti. Si parte con il ritorno di Helena Prestes (voto 8), la vincitrice morale di questa edizione, che torna nella casa per un faccia a faccia diretta con Lorenzo Spolverato (voto 4). La modella brasiliana asfalta letteralmente Lorenzo “sei un falso manipolatore” ricevendo il plauso del pubblico. Non solo, Helena ricorda come era iniziato il loro rapporto e come poi si è evoluto nella casa. L’ingresso di Helena è il momento più alto di una serata che prosegue con l’arrivo del fantomatico guru della moda. Saro, il guru della moda (voto 2), entra nella casa per un confronto diretto con Lorenzo, ma soprattutto per ricordargli una notte di passione culminata in un bacio.

Jessica Morlacchi, confronto con Helena Prestes al GF: "Non chiedo scusa"/ "Nel letto di Luca? È fidanzato!"

Un bacio che viene smentito nuovamente da Lorenzo che, pur essendosi dimostrato giocatore sin dalla prima puntata, appare sincero nelle sue esternazioni. Per il guru della moda una presenza evitabilissima, visto che ne esce davvero male.

Grande Fratello, lo scontro Eva Grimaldi-Stefania Orlando e la sorpresa per Tommaso

Le pagelle Grande Fratello della ventitreesima puntata proseguono con il ritorno nella casa di Jessica Morlacchi. Questa settimana la cantante è protagonista di due confronti persi con Amanda Lecciso e Luca Calvani che durante il faccia a faccia lascia la stanza super led facendo un’uscita che le ruba la scena. Sicuramente Jessica (voto 3) non perderà occasione nelle prossime puntate di rientrare ancora, a conferma che da quella casa non sarebbe mai voluta uscire. Tra i momenti più emozionanti della sera l’incontro di Tommaso con la mamma Ginevra: uno scambio di parole che tocca il cuore.

Eva Grimaldi non salva Stefania Orlando al Grande Fratello: è lite!/ "Falsa e vipera, non sei leale!"

La serata si riprende con lo scontro a sorpresa tra Stefania Orlando (voto 7) delusa dal comportamento dell’amica Eva Grimaldi (voto 6) che durante la catena di salvataggio preferisce salvare Alfonso. La Orlando è, giustamente, delusa e non lo nasconde affatto con l’approvazione di Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. Sul finale però Eva Grimaldi recupera chiedendole scusa in diretta.