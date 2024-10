Pagelle X Factor 2024 live show, 1a puntata: Paola Iezzi sbaglia tutto, trionfo per Manuel Agnelli

La prima puntata live show di X Factor 2024 si è conclusa non senza commenti, critiche e polemiche sia tra i giudici che sui social. La serata è stata divisa in due manche e in entrambe Paola Iezzi è stata decisamente sfortunata. Nella prima abbiamo visto i Dimensione Brama volare direttamente al ballottaggio, seguiti a ruota da un altro concorrente della cantante, l’italo-scozzese Pablo Murphy. A lasciare definitivamente il palco di X Factor 2024 sono stati i primi, dopo una scelta razionale dei giudici che hanno deciso di rispettare il volere di Paola Iezzi, la quale ha dichiarato che si sarebbe trovata più a suo agio nel lavorare con Pablo.

X Factor 2024 live show, 1a puntata/ Diretta, eliminati: Paola in difficoltà manda via i Dimensione Brama

Ma passiamo subito alle nostre Pagelle X Factor 2024, dopo una puntata ricchissima di emozioni e con Ghali, ospite di questo live da fiato sospeso. Siamo partiti con i The Foolz, che hanno lasciato a bocca aperta i giudici per la loro forza nel coinvolgere tutti in una performance da standing ovation. Che cosa gli vogliamo dire? Sono belli, bravi e sanno tenere il palco come delle vere rockstar! E poi il frontman pare proprio essere il fratello di Mick Jagger, anche se ha pure qualche vibes di Jim Morrison guardandolo più attentamente. Look mozzafiato, canzone azzeccatissima di Salmo e tanto rock: per i The Foolz voto 9, e non ci spingiamo oltre solo perchè è la prima puntata!

Puncake, X Factor 2024: perchè si chiamano così/ Il nome ha un significato importante: "È il nostro..."

Pagelle X Factor 2024, Lowrah senz’anima, Les Votives dritti dagli anni ’70

Continuano le Pagelle X Factor 2024 con i prossimi cantanti in gara. Dopo i Les Votives è salita sul palco Lowrah, con “Hey mama”. Criticatissima la parte in italiano aggiunta da lei, e in effetti non possiamo dare torto a Manuel Agnelli: “Mia cara, perchè lo hai fatto?“. La canzone era già perfetta così, bastava solo aggiungere un po’ di cuore alla performance e sarebbe stato più credibile. Lowrah voto 5, tutto fumo e niente arrosto? Per ora manca proprio la passione al di là della qualità e a X Factor 2024 questo è fondamentale. Con un “Are You Gonna Be My Girl” da fare – quasi – concorrenza ai Jet, i Les Votives si sono esibiti nel loro primo live con grande smania di arrivare all’anima del pubblico, e ce l’hanno fatta.

Pablo Murphy, Achille Lauro lo smonta: "Per me proprio zero"/ Polemica social: "Cacciatelo, non merita"

Non hanno sbagliato una nota, e come al solito sembravano usciti da un video anni ’70, di quelli filmati con una videocamera a nastro. Les Votives, voto 8: bravi ma a X Factor 2024 vorremmo vedervi anche fuori dalla vostra comfort zone! Proseguiamo con le Pagelle X Factor 2024 per Danielle, cantante che ormai è un’icona di stile sia per come canta che per come si veste. Anche stasera ha dato il meglio, e ogni volta che il suo timbro risuona dal microfono, la pelle d’oca è assicurata. Peccato per la scelta di Manuel Agnelli, che gli ha affibbiato un Alberto Fortis forse un po’ fuori dalle sue corde. Danielle voto 7, ma per colpa del giudice, sia chiaro!

Pagelle X Factor 2024 1a puntata: Mimì Caruso stende tutti, Pablo Murphy inclassificabile

Continuiamo con le Pagelle X Factor 2024 per la prima puntata e passiamo ai Dimensione Brama, primi eliminati di questa edizione. Esibizione a dir poco sottotono, i Righeira si sono rivelati una scelta facile che li ha portati a risultare noiosi. Voto 3, Paola Iezzi ha sbagliato tutto. Il microfono è poi di Mimì Caruso, la vera promessa dell’anno. A soli 17 anni ha portato in scena un “Don’t Beat The Girl Out Of My Boy” di Anna Calvi da urlo. Mimì Caruso, Voto 9. È il turno degli Aristogatti, anzi, dei Patagarri, che con il loro jazz sfrenato ci hanno riportati dritti dritti sul set di uno dei film Disney più amati di sempre. Bravo Achille Lauro per la scelta, ma la prossima volta pensa meno al pubblico e più alla crescita dei cantanti. Voto ai Patagarri? Un 8, ma solo perchè giocavano in casa.

Ed eccoci da El Ma, con non poche difficoltà sul giudizio. Lei è un po’ come Lowrah: “Tutto giusto, ma poi?”. Insomma, vogliamo avere i brividi, perchè di pop-star belle e brave è pieno il mondo. El Ma voto 6 e mezzo: abbi più coraggio di trovare un’identità! Si passa poi a Pablo Murphy, esibizione da “no comment”. Paola Iezzi, ma cosa ti è venuto in mente? Con l’italo scozzese sta giocando al clichè del ragazzo bello uscito da un telefilm americano degli anni ’90. E non se ne può più! Una performance imbarazzante, voto 2 anche se uno zero non avrebbe stonato. Rifacciamoci le orecchie con Francamente, che a X Factor 2024 ci ha dimostrato cosa vuol dire cantare con il cuore e con l’anima! Voto 10, se lo merita. In ultimo un pareggio, voto 7 per Lorenzo e per i Puncake. Il primo cade ancora una volta nell’imitazione di Cocciante, mentre i secondi devono stare attenti: quando non si ha più voce bisogna evitare di correre tra la gente!