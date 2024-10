Danielle è la scommessa di Manuel Agnelli nella sua squadra per X Factor 2024: lo ha scelto dopo aver valutato i pro e i contro di un artista molto particolare con un preciso taglio stilistico che lo rende unico. Partirà insieme agli altri con il Live Show di giovedì 24 ottobre, in diretta su Sky e in streaming su NOW, alle 21:15.

Danielle, chi è? Un artista completo del cantautorato italiano a X Factor 2024

Daniel Gasperini, in arte Danielle, è uno dei cantanti più talentuosi e originali di questa nuova edizione di X Factor 2024. 29 anni, originario della città di Pesaro, nelle Marche, polistrumentista, questo artista è cresciuto tra le campagne della sua zona, coltivando la sua passione per la musica fin dalla più tenera età.

Dopo diverse esperienze passate con alcune band del luogo, ha deciso di continuare il suo percorso artistico da solista, approdando sul prestigioso palco di X Factor 2024 con una splendida interpretazione di Sfiorivano le viole di Rino Gaetano, incantando pubblico e giudici, e riuscendo a passare a pieni voti alla fase successiva del programma. In particolare, Manuel Agnelli ha apprezzato le sue capacità comunicative, che gli permettono di trasmettere al pubblico emozioni profonde, e il grande talento musicale.

Manuel Agnelli il suo giudice “naturale”

In un’intervista Danielle ha confessato che sapere che ai Bootcamp il suo giudice era proprio Manuel Agnelli lo ha reso molto felice, poiché è il giudice che sente più vicino a sé, come se fosse un amico con cui parlare di musica. In effetti, anche la fase dei Bootcamp è stata un incredibile successo, con un’interpretazione struggente de Il mare d’inverno di Loredana Bertè, nonostante Jake La Furia abbia mostrato alcune perplessità riguardo l’atteggiamento del cantante.

Il pubblico, però, non ha avuto dubbi e si è unito in una standing ovation. Dopo essersi consultato con i colleghi, Manuel Agnelli ha preso la sua decisione: sedia per Danielle e switch con la cantante Elisa Malpezzi.

La conquista del Live di Danielle, non senza perplessità

La scorsa settimana abbiamo assistito all’ultima fase di X Factor 2024 prima dei Live Show: gli attesissimi Hove Visit. Danielle ha continuato a impressionare Manuel Agnelli con la sua interpretazione di Amarsi un po’ di Lucio Battisti, coinvolgendo il giudice con la sua voce così calda e particolare, che gli ha permesso di ottenere i complimenti.

Tuttavia, Agnelli ha espresso qualche perplessità in merito al fatto che le sue esibizioni sono poco “televisive”, cosa che potrebbe pagare non venendo compreso appieno dal pubblico. Molto amato anche sui social, Danielle è sicuramente uno dei favoriti di questa edizione di X Factor 2024 e promette di regalarci nuove emozionanti esibizioni.