Pagelle X Factor 2024 live show, 2a puntata: Francamente incanta ancora, Patagarri troppo uguali?

Anche il secondo live di X Factor 2024 di oggi 31 ottobre si è concluso e già sui social è partita la “baraonda”, ma anche noi non ci vogliamo risparmiare con le nostre pagelle X Factor 2024. Attenzione, qui il politically correct lo lasciamo chiuso in un cassetto, perchè quando si tratta di musica è inevitabile essere puntigliosi con il giudizio. La seconda puntata della stagione si apre in modo tragicomico, tra Paola Iezzi che ammanetta Jake La Furia e qualche battuta hot tra i giudici, ma poi arriva subito Francamente con “Mi fai impazzire” di Sfera Ebbasta e Blanco. Una poesia. Questa ragazza riesce sempre a rendere anche i brani più mainstream dei capolavori. Voto: 8 e mezzo.

Con kilt, xilofono e ginocchia scoperte, i Puncake si sono dimostrati di nuovo i padroni del secondo live di X Factor 2024 in quanto a presenza scenica e meticolosità nel suonare così tanti strumenti. E che emozione con i Violent Femmes in Gone Daddy Gone! Grazie Puncake, siete la speranza che i giovani riescono ancora a fare musica come si deve. Unica critica, serve maggior coesione nella band in termini tecnici. Voto: 7 e mezzo. Dopo di loro, le Pagelle X Factor 2024 dei Patagarri, che si sono presentati in un live su Swingo di Salmo. Davvero risultano sempre troppo uguali in ogni performance? Il giudizio di Manuel Agnelli non è da scartare, dato che anche secondo noi bisogna lavorare sulla versatilità per un futuro discografico. Voto: 8.

Pagelle X Factor 2024, puntata di giovedì 31 ottobre: Lorenzo Salvetti monotono

Procediamo con le Pagelle X Factor 2024 con LOWRAH, che non ha sbagliato una nota in Man Down della mitica Rihanna. Una performance ancora una volta impeccabile e con ogni virgola a posto, siamo sicuri che sia reale? Tutto perfetto, ma ancora una volta ci tocca muovere lo stesso giudizio: LOWRAH deve imparare a mettere qualcosa di suo nelle canzoni. Voto: 7. E in quanto a Lorenzo Salvetti, è bravo, dolcissimo e tanto profondo, ma qui si rischia di arrivare in fondo alla gara con la stessa scenografia e le stesse vibrazioni. Occorre uno studio diverso per le assegnazioni. Questa sera un po’ sottotono e monotono. Voto: 6.

Come lui El Ma, che si è salvata in corner al ballottaggio con Pablo Murphy, secondo eliminato di X Factor 2024. Senza voce, stonata e decisamente meccanica. Voto 5. Proseguono le nostre Pagelle X Factor 2024 con i Les Votives, un gruppo già iconico. Basta vederli – e sentirli – per capire che hanno la stoffa di diventare i nuovi sosia di Prince, anche se in puntata Paola Iezzi li ha addirittura dipinti come i Pink Floyd in Shine on you crazy diamond! Il timbro vocale del frontman è paradisiaco, ed è riuscito a rendere Sign of the times un brano emblematico. Voto: 9.

Pagelle X Factor 2024 live show, 2a puntata: Danielle non spicca, Mimì sublime

Passiamo al prossimo cantante delle nostre Pagelle X Factor 2024. Si tratta di Danielle, che nel secondo live ha portato sul palco Lugano addio di Ivan Graziani, una canzone che ha fatto la storia della musica. Danielle era completamente assorto nel brano, il che lo ha reso convincente: Voto: 8. Si passa a Mimì Caruso, e come sempre i giudizi sono positivi. Il suo canto è etereo e la sua voce si mixa perfettamente a quella delle più grandi della musica come Annie Lennox e tante altre big. Sentirla cantare è solo un piacere, è una stella nascente. Voto: 9.

E infine, Pablo Murphy, che stasera è stato eliminato definitivamente dopo essersi ritrovato nel suo secondo ballottaggio. Eppure non era andata così male! Il cantante ha recuperato a pieni voti la presentazione infelice della scorsa puntata con i The Killers in Mr. Brightside. Le nostre Pagelle X Factor 2024 terminano con i The Foolz, anche loro bellissimi e preparatissimi. Certo è che il brano scelto poteva essere meno banale, dato che Agnelli gli ha affibbiato I Was Made for Lovin’ You dei Kiss. In ogni caso se la sono cavata molto bene. Voto: 7 e mezzo.