Brutta lite questa sera a X Factor 2024, che ha visto protagonisti i due giudici più amati di questa edizione, Jake La Furia e Achille Lauro. Il motivo? A scatenare il tutto sono stati – involontariamente – i Patagarri. Ma partiamo dall’inizio. La discussione è scoppiata dopo che si sono esibiti i Punkcake con una canzone decisamente inaspettata, un inedito intitolato “Gloom” decisamente Punk, tanto da far venire qualche dubbio anche ai telespettatori da casa.

Dopo la loro esibizione, Jake La Furia ha lodato la loro performance ma Achille Lauro è saltato subito in piedi dando vita ad una polemica piuttosto accesa. “I Patagarri invece non fanno i Patagarri?” ha chiesto Lauro all’altro giudice. Dopo la domanda, Jake si è decisamente irritato, dando del para**** al collega, e insinuando che la sua è solo una strategia. “Stai portando acqua al tuo mulino“, ha continuato Jake La Furia, insinuando che la sua uscita sia stata solo una tattica per far votare i Les Votives a casa dato che i Patagarri essendo molto forti generano un certo timore in tema di eliminazioni.

Jake La Furia contro Achille Lauro a X Factor 2024, la pace dopo la tempesta

Sebbene la lite tra i due giudici sia stata piuttosto accesa, i due giudici si sono riappacificati nel corso della puntata. La pace è avvenuta con un abbraccio e con parole di scuse dopo aver sentito l’inedito dei Patagarri, dato che Achille Lauro e Jake La Furia hanno rassicurato il pubblico dicendo che tutto questo è un gioco, e che è normale un po’ di sana competizione. Il tutto si è concluso nella maniera più pacifica, anche se durante lo scontro sia Giorgia che il pubblico hanno intimato più volte ai due giudici di smettere con la discussione, soprattutto perchè i Paragarri non si erano ancora esibiti.