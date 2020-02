Pago e Serena Enardu/ Felicità ritrovata dopo il Grande Fratello Vip? (Verissimo)

Pago e Serena Enardu sembrano aver ritrovato la loro felicità e il merito è della partecipazione di entrambi al GF Vip 4. Dopo essere stati eliminati, i due fidanzati hanno avuto modo di parlare del loro futuro e sembra proprio che la sarda abbia scelto di fare un passo importante. Tramite Stories di Instagram, Serena infatti ha risposto alla domanda di un ammiratore riguardo al futuro matrimonio, sottolineando che presto si sposeranno. La stessa domanda però vede Pago incerto: la sua risposta è stata “Ni”. La reazione della Enardu non poteva che essere di puro fastidio, anche se ha cercato di ironizzare sul momento. “No, non me n’è fregato proprio niente”, ha detto ad un’ammiratrice che le ha chiesto quale fosse la sua reazione alla risposta di Pago, “vero amore? Non mi ha infastidito”. I toni sono rimasti comunque sereni, anche se l’ex tronista ha aggiunto poco dopo un “Me la paga” che preannuncia una piccola vendetta nei confronti del fidanzato. Le reazioni degli ammiratori della coppia sono invece tiepide: c’è chi crede che il cantante non sia poi così convinto di questo ritorno di fiamma, chi invece pensa che abbia solo bisogno di tempo per lasciarsi andare. Intanto Serena ha già ricevuto parecchie critiche per una foto in particolare, in cui si mostra in aeroporto con la mascherina sanitaria. Anche se non è quella corretta, ha deciso di indossarla comunque per proteggersi dal Coronavirus, visto che viaggerà presto. Le polemiche non sono mancate: “Serve a chi sta male, non a chi sta bene”; “Utilissima se ti siedi per terra e ci metti pure le mani dentro”; “Genio, prima avrai toccato il mondo in aeroporto e poi ti tocchi con le dita la mascherina”. Clicca qui per guardare la foto di Serena Enardu e leggere i commenti.

PAGO E SERENA ENARDU A VERISSIMO

Pago e Serena Enardu sono finalmente ritornati alla loro vita normale, in seguito alla recente esperienza al Grande Fratello Vip 4. Il loro percorso nella Casa è stato pieno di alti e bassi e la coppia di sicuro, a causa dell’isolamento romantico, è riuscita a creare parecchi malumori negli altri concorrenti. Intanto il loro amore è andato avanti con alti e bassi: entrambi hanno paura che il passato si ripresenti alla loro porta. Anche se non si parla di Alessandro Graziani, il tentatore che ha fatto perdere la testa alla Enardu durante la scorsa edizione di Temptation Island Vip. “Sono stato una persona che l’ha fatta stare bene, ma sicuramente non il motivo della sua rottura con Pago”, dice intanto il ragazzo a Uomini e Donne Magazine, “In me ha trovato un complice con cui sfogarsi. Probabilmente quando Serena ha capito di aver chiuso una storia di sette anni in quel modo, si è accorta di aver fatto qualche errore di valutazione. Ora il loro destino lo decideranno insieme e non dipende sicuramente da me, come non è mai dipeso”. Oggi, sabato 29 febbraio 2020, Pago e Serena Enardu saranno ospiti di Verissimo e i fan non vedono l’ora di scoprire qualcosa di più sulla loro quotidianità. Soprattutto alla luce della decisione di Pago di non dare il suo okay alle nozze con la fidanzata o per lo meno non subito. Sembra tra l’altro che il cantante sia più che altro concentrato sul suo ritorno nella musica. I fan vorrebbero presto un nuovo singolo, come scrivono nei commenti sui social, mentre altri lo attaccano duramente per quanto accaduto nel reality. Secondo molti infatti, l’artista avrebbe potuto persino vincere l’edizione dello show se solo avesse tenuto Serena alla larga dalla Casa.

